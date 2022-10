Stiri pe aceeasi tema

- Podul inaugurat de Putin care leaga Crimeea de Rusia prin stramtoarea Kerch, e in flacari. O parte din calea rutiera este afectata. Traficul e oprit. Potrivit informațiilor preliminare, un rezervor de combustibil a luat foc pe una dintre secțiunile podului din Crimeea”, a relatat RIA citand un oficial…

- Polițiștii din Cernauți sunt inca in stare de șoc dupa ce colega lor de numai 22 de ani, Taisia Tatarin, a fost ucisa in timp ce incerca sa aresteze un pedofil, o misiune care, la prima vedere nu ar fi trebuit sa ridice mari probleme.

- Caz socant in orasul ucrainean Cernauti. O politista de doar 22 de ani, si-a pierdut viata in timpul unei misiuni. Tanara a fost chemata sa intervina in cazul unui barbat care ar fi molestat mai multi elevi in curtea unei scoli, acolo unde a fost impuscat

- Uraganul Ian a facut ravagii in Florida si se indreapta spre sud-estul SUA. Cel putin zece persoane au murit, iar peste 2,6 milioane de locuinte au ramas fara curent electric Potrivit BBC, cel putin zece persoane si-au pierdut viata, in timp ce 2,6 milioane de case au ramas fara electricitate. In urma…

- Fostul primar al Constanței, Radu Mazare, este la un pas sa scape de toate dosarele in care este pus sub acuzare sau trimis in judecata. Motivul: și in cazul lui, ca și in cazul Elenei Udrea se aplica principiul specialitații. Curtea de Apel Constanța a decis, marți, in Camera preliminara, sa anuleze…

- Una dintre vilele preferate de dictatorul Nicolae Ceaușescu și familia sa in anii comunismului, situata la cateva minute de partia de schi din Predeal, a fost scoasa la vanzare. Conform click.ro, prețul cerut de actualii proprietari este de peste 1 milion de euro. Chiar daca avea vile de protocol in…