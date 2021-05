Stiri pe aceeasi tema

- Dupa aproximativ 29 de ani in care și-a dedicat viața salvarii oamenilor, animalelor și bunurilor materiale, comandantul echipajului de descarcerare al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) „Anghel Saligny‟ al Județului Vrancea, plt. adj. șef Marian Cernica, se pregatește sa puna haina militara…

- Astazi vom afla povestea unui polițist focșanean care, prin perseverența și multa munca, a reușit sa faca performanța in sportul pe care-l practica, devenind campion național la Taekwondo anul trecut in noiembrie, cand a caștigat medalia de aur la seniori +87 kg. Subinspectorul de poliție Alexandru…

- Este militar, poet, bucatar și tata. Caporal clasa a III-a Daniel Bertoni Albert, din cadrul Brigazii 282 Blindata „Unirea Principatelor‟ Focșani, și-a deschis sufletul in fața noastra, spunandu-ne povestea vieții sale. De la tanarul care a lucrat intr-o fabrica de confecții pentru a se intreține, Daniel…

- Astazi vom afla povestea unei familii de pompieri din Vrancea. Tatal, plutonierul adjutant Nicușor Poiana (47 ani), lucreaza in cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Vrancea de aproximativ 15 ani, in timp ce fiul sau, sergent major Claudiu Cosmin Poina (22 ani), a ales sa-l urmeze…

- Ii place sa spuna despre el ca este rocker. Fire libera, pasionat de colecționat și de motoare, agent-șef principal de poliție Daniel Ungureanu a inființat, in 2003, primul club al motocicliștilor din Vrancea, „Wanderers‟, club care funcționeaza și in prezent. Dupa ce a absolvit Școala Militara de Subofițeri…

- Astazi vom poposi puțin pe plaiurile Bucovinei, in frumoasa regiune a Sucevei, de unde vine sergent major Maria Dudici, jandarm al Detașamentului 1 Mobil din cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi (IJJ) Vrancea. Pe langa faptul ca, de aproximativ doi ani, tanara iși indeplinește cu profesionalism…

- Astazi vom afla povestea agentului-șef principal de poliție Florin Manole, șeful Postului de Poliție Comunal Varteșcoiu. In urma cu aproximativ 30 de ani, Florin Manole a ales sa-și urmeze cel mai arzator vis din copilarie, acela de a deveni polițist. Cu multa munca, seriozitate și perseverența, Florin…

- Incepem o noua rubrica, in cadrul careia ne-am propus sa spunem poveștile oamenilor in uniforma. Aflam ce pasiuni au dincolo de meseria pe care și-au ales-o. Incepem cu Leonid Caraba, originar din Panciu, care, in urma cu aproximativ doi ani și jumatate, a luat decizia sa imbrace haina militara. Vranceanul…