- Duminica 13 noiembrie, credincioșii Parohiei Ortodoxe Berchieșu și-au serbat ocrotitorii pe ,,Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”. Programul liturgic a debutat cu slujba Utreniei, urmata de Sfanta Liturghie savarșita de un sobor de preoți din care au facut parte: Pr. Arhim. Ilie Hanuschi de la Manastirea…

- Duminica, 13 noiembrie, dupa Sfanta Liturghie de la ora 10:30, in biserica “Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Satu Mare va fi prezentat albumul bilingv “Biserici de lemn din Maramureș”. Prezentarea va fi facuta de pr. dr. George Nicoara, alaturi de Felician Pop, președintele Uniunii Ziariștilor…

- Schitul Berca, istoricul lacaș monahal ce se inalța deasupra localitații omonime din județul Buzau, a primit veșmantul innoitor al harului, de sarbatoarea Soborului Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil și al tuturor cereștilor puteri. Dupa ce a trecut prin ample lucrari de restaurare și infrumusețare,…

- Marti, 8 noiembrie 2022, cand se cinsteste in Biserica Ortodoxa „Soborul Sfintilor Arhangheli Mihail si Gavriil si al tuturor cerestilor puteri”, Preasfintitul Parinte Iustin, Episcopul Maramuresului si Satmarului, s-a aflat in mijlocul credinciosilor Parohiei „Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil”…

- Ieri, Inaltpreasfințitul Parinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzaului și Vrancei, a tarnosit biserica Parohiei buzoiene Valea Nehoiașului din orașul Nehoiu, cu hramul „Duminica Tuturor Sfinților”.Dupa slujba de sfințire, Ierarhul a savarșit Sfanta Liturghie, impreuna cu un sobor de șase preoți și doi diaconi,…

- Ieri, credincioșii din municipiul Ramnicu Sarat au participat in numar mare la sfințirea picturii bisericii „Sfantul Prooroc Ilie Tesviteanul”, situata in cartierul Anghel Saligny. Slujba a fost oficiata de Inaltpreasfințitul Parinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzaului și Vrancei. La orele dimineții, Ierarhul…

- Ieri, in duminica dinaintea Inalțarii Sfintei Cruci, Inaltpreasfințitul Parinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzaului și Vrancei, a slujit in Parohia Cremenea din comuna buzoiana Gheraseni.Chiriarhul a savarșit Sfanta Liturghie in biserica din localitate, cu hramurile „Nașterea Sfantului Ioan Botezatorul”…