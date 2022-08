Stiri pe aceeasi tema

- Nepoata cea mai mare a presedintelui american, Naomi Biden, se casatorește la Casa Alba, pe South Lawn, un loc dedicat organizarii de ceremonii. Naomi are 28 de ani și este fiica fiului președintelui Joe Biden. Naomi Biden anunțase in luna aprilie ca doar o recepție va fi organizata la Casa Alba, iar…

- UPDATE: Potrivit ISU Bucuresti-Ilfov, din cele 12 persoane implicate in accident, o victima a murit, cinci persoane au fost transportate la spital, iar celelalte sase au refuzat transportul la unitati medicale. Știrea inițiala: Un accident in lant s-a produs, joi, pe A1, in zona localitații Ciorogarla,…

- Mii de protestatari din Sri Lanka au intrat in reședința din Colombo a președintelui țarii, in cadrul unui protest provocat de criza economica fara precedent prin care trece țara. Imaginile care circula pe rețelele de socializare arata zeci de protestatari care fac baie in piscina lui Gotabaya Rajapaksa.…

- O femeie a fost muscata vineri de o vipera in Muntii Fagaras, in zona Cascadei Capra. Salvamont Arges intervenit pentru salvarea victimei, transmite brașov.net. „Persoana muscata de vipera in Muntii Fagaras, in zona Cascadei Capra. Intervine echipa de salvatori montani aflata in serviciu la Baza de…

- Parlamentul European a respins miercuri o moțiune de a se opune includerii energiei nucleare și a gazelor ca activitați economice durabile din punct de vedere ecologic, transmite biroul de presa al legislativului european. Parlamentul European nu s-a opus Actului Delegat de Taxonomie al Comisiei Europene,…

- Grupul Celor Sapte cele mai industrializate tari (G7), care se reuneste duminica in summit, in Bavaria, si NATO este necesar ”sa ramana impreuna” impotriva agresiunii ruse in Ucraina, a declarat Joe Biden, la Munchen, intr-o intalnire cu cancelarul german Olaf Scholz, relateaza AFP. ”Trebuie sa ramanem…

- Traian Basescu se muta intr-un apartament de lux, din zona centrala a Capitalei, care face parte dintr-un ansamblu rezidențial dezvoltat de omul de afaceri Dan Șucu. Dezvoltatorul imobiliar a scris pe pagina sa de Facebook ca Basescu a cumparat ultimul apartament din primele faze ale proiectului. „Suntem…

- Armata ucraineana s-a predat la Azovstal, ultima reduta in care mai luptau soldații in subsolurile combinatului. Imaginile arata soldații ucraineni care se predau, dar care iși cara, doi cate doi, camarazii uciși in lupta. The post Armata ucraineana și-a carat morții de la Azovstal appeared first on…