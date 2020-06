Stiri pe aceeasi tema

- Teatrul National de Opera si Balet (TNOB) "Oleg Danovski" relanseaza reprezentatiile la scena deschisa incepand de sambata seara, cu o serie de spectacole prezentate in aer liber, in parc, pe platoul din fata institutiei de cultura din Constanta, informeaza un comunicat transmis AGERPRES. …

- Teatrul National de Opera si Opereta "Nae Leonard" din Galati isi reia activitatea de spectacole pe 7 iunie, in Gradina "Leonard", cu un concert-spectacol de revista sugestiv intitulat "Cu muzica si glume, revenim in lume", se arata intr-o informare transmisa, marti, de institutia de cultura. Potrivit…

- Activitatea de sustragere a produselor de protectie a plantelor din interiorul magaziilor si depozitelor apartinand fermierilor sau societatilor comerciale s-a intensificat in ultima perioada, mai ales in judetele Galati, Prahova si Braila, sustin reprezentantii Asociatiei Industriei de Protectia…

- Peste 500 de persoane varstnice si fara apartinatori au fost identificate de Directia Sociala a Primariei municipiului Galati, angajatii institutiei distribuind, la domiciliul acestora, pachete cu alimente de stricta necesitate. Activitatea a inceput inca de saptamana trecuta si se deruleaza zilnic,…

- In contextul epidemiei de coronavirus, mai multe instituții culturale din Iași, și nu numai, și-au mutat activitatea, de pe scena, in mediul online. In urmatoarele zile, sunt programate spectacole, redifuzari sau activitați culturale care vor putea fi urmarite, gratuit, pe paginile web sau de socializare…

- Teatrul National de Opera si Balet "Oleg Danovski din Constanta anunta cu nemarginita durere trecerea in nefiinta a marelui tenor roman, maestrul Florin Diaconescu. Il conducem pe ultimul drum cu durere in suflet si cu respectul adanc pe care i l purtam pentru toata cariera sa artistica si pentru generozitatea…

- Ministerul Culturii a decis ca pana la 22 martie, cu posibilitatea de prelungire, sa suspende toate activitatile si evenimentele cu public organizate la nivelul fiecarei institutii subordonate, avand in vedere contextul riscului de raspandire a infectiei cu noul coronavirus. Potrivit unui comunicat…

- Conform informatiilor „Ziarului de Iasi", in aceste momente a fost programata o sedinta a Consiliului de Administratie al teatrului care va consulta autoritatile locale si cele centrale, urmand a stabili daca se impune intreruperea activitatii, in timp ce conducerea Operei Nationale Romane din Iasi…