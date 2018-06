Stiri pe aceeasi tema

- Pentru al doilea an consecutiv, Politia Locala Galati a acordat la ceas aniversar, pe 21 mai, doua distinctii importante: politistul anului si structura operativa a anului. ”Din anul 2011 activeaza in cadrul Serviciului de Siguranta Rutiera iar in 2017, 443 dintre sanctiunile contraventionale aplicate…

- In compensatie, copiii cu varste intre 2 si 6 ani de la Gradinitele “Licurici” si “Miorita” din Slobozia Mare (Republica Moldova) au pregatit oaspetilor in uniforma un program artistic cu multe cantece si poezii.

- Politistii din Calafat au demarat cercetarile dupa ce un minor a fost agresat de alti copii. Oamenii legii s-au sezizat din oficiu dupa ce a aparut pe o retea de socializare un filmulet cu aceasta agresiune. S-a intocmit dosar penal ...

- Un numar de 147 sanctiuni contraventionale au fost aplicate politistii locali galateni, de la inceputul anului, pentru incalcarea prevederilor Legii 349/2002 actualizata privind prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al Politiei…

- Politistii de imigrari din Braila au depistat o tanara de 18 de ani din Republica Moldova care nu mai avea drept de sedere pe teritoriul Romaniei. Aceasta a fost sanctionata contraventional cu amenda in valoare de 800 de lei si obligata, prin decizie de returnare, sa paraseasca tara in termen de 15…

- Medicul Virgil Roșoiu a fost luat dpe sus de polițiștii de la Direcția Anticorupție Teleorman. Acesta este suspectat ca ar fi primit bani de la un pacient care, ulterior, ar fi facut un denunț! Virgil Roșoiu, medic la Spitalul Județean de Urgența din Alexandria, a fost primit ”vizita” polițiștilor de…

- Polițiștii de frontiera romani și bulgari au prins 13 persoane, din Irak și Iran, care incercau sa intre ilegal in țara, ascunși in mai multe microbuze conduse de cetațeni din Republica Moldova. Migranții, impreuna cu soferii, cetateni moldoveni au fost preluați de catre politistii de frontiera bulgari…