Galaţi: Al doilea copil dispărut în râul Siret a fost găsit decedat Echipajele de cautare-salvare ale ISU Galati au gasit, luni, trupul neinsufletit al celui de-al doilea copil disparut, sambata seara, in apele raului Siret, in zona localitatii Branistea, a anuntat purtatorul de cuvant al institutiei, Eugen Chirita. Potrivit acestuia, adolescentul in varsta de 15 ani a fost gasit in zona podului peste raul Siret de la Sendreni. In urma cu cateva ore fusese gasit in apele Siretului si trupul neinsufletit al baiatului de 14 ani. Pompierii militari au intervenit, incepand de sambata seara, pentru o misiune de cautare-salvare a doi copii de 14, respectiv 15 ani, care… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit acestuia, este vorba de adolescentul in varsta de 14 ani.Pompierii militari au intervenit, de sambata seara, pentru o misiune de cautare-salvare a doi copii de 14, respectiv 15 ani, care s-ar fi inecat in localitatea Branistea, in apele Siretului.In zona respectiva actioneaza o autospeciala,…

- Pompierii din Galați au gasit luni unul dintre copiii care disparuți in Siret, sambata seara, a fost gasit decedat. Pompierii il cauta in continuare pe cel de-al doilea copil. Unul dintre copiii disparuți sambata in apele Siretului a fost gasit, luni dimineața, de salvatori. Este vorba de baiatul in…

- Potrivit acestuia, este vorba de adolescentul in varsta de 14 ani.Pompierii militari au intervenit, de sambata seara, pentru o misiune de cautare-salvare a doi copii de 14, respectiv 15 ani, care s-ar fi inecat in localitatea Branistea, in apele Siretului.In zona respectiva actioneaza o autospeciala,…

- Echipajele de cautare-salvare ale ISU Galati au gasit, luni, trupul neinsufletit al unuia dintre cei doi copii disparuti sambata seara in apele raului Siret, in zona localitatii Branistea, a anuntat purtatorul de cuvant al institutiei, Eugen Chirita. Potrivit acestuia, este vorba de adolescentul in…

- Pompierii au intervenit, sambata seara, pentru o misiune de cautare-salvare a doi copii de 14, respectiv 15 ani care s-ar fi inecat in localitatea Branistea, malul Siretului, a informat ISU Galati. Potrivit sursei citate, in zona respectiva s-au deplasat o autospeciala, echipajul cu barca si APIC, echipajul…

- Pompierii din Galati sunt in alerta dupa ce un pescar a sunat la 112 a anuntat ca doi copii ar fi disparut in apele Siretului, la Branistea. Este vorba despre 2 copii cu varste de 12-13 ani. Conform ISU Galati, sambata seara, un pescar a anuntat ca doi copii ar fi disparut in apele Siretului,…

- Pompierii au demarat operatiunea de cautare prin cercetarea luciului apei cu ajutorul barcii pneumatice, potrivit Realitatea de Ialomita .In sprijin, la fata locului au fost solicitați și scafandrii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența București-Ilfov.Cu doar 2 zile in urma,…

- Pompierii au demarat operatiunea de cautare prin cercetarea luciului apei cu ajutorul barcii pneumatice, potrivit Realitatea de Ialomita .In sprijin, la fata locului au fost solicitați și scafandrii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența București-Ilfov.Cu doar 2 zile in urma,…