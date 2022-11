Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul Național al Banatului aduce pe scena Teatrului Național Timișoara personalitați care au marcat viața artistica și culturala din țara, in evenimentul Gala „Stele Romanești”. Acesta va avea loc in data de 10 noiembrie și il are ca protagonist pe Mircea Baniciu.

- Muzeul Național al Banatului aduce la Timișoara o noua expoziție de excepție dupa cea despre Troia, realizata cu sprijinul muzeului din Berlin. In ciuda problemelor create de razboiul din Ucraina, in salile de la Bastionul Theresia va ajunge o alta expoziție de excepție, „Prinț și Sultan. Decenii de…

- Muzeul Național al Banatului, cu sprijinul Consiliului Județean Timiș și in colaborare cu Universitatea de Medicina și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara va invita sa faceți „Incursiuni in Istoria Medicinei Timișorene”. Expoziția gazduita de Bastionul Theresia din Timișoara face parte din seria evenimentelor…

- Fundația cunoscutului caricaturist Ștefan Popa Popaʹs organizeaza, in colaborare cu Muzeul Național al Banatului, cea de-a X-a ediție a Salonului Internațional de Caricatura de Presa și Arte vizuale Satirice, care va fi deschis din 14 octombrie pana in 7 noiembrie in spațiul expozițional aflat in bastionul…

- Ziua Sfantului Iosif cel Nou de la Partos. Hramul Catedralei Mitropolitane. Astazi, credincioșii aduc cinstire Sfantului Iosif cel Nou de la Partos, ocrotitorul Banatului. Ierarhul facator de minuni, ale carui moaste se gasesc la Catedrala Mitropolitana din Timisoara...

- Primul eveniment cultural din cadrul proiectului „Teatru la Cetate", ce se desfașoara in perioada 26 – 28 august 2022, organizat de Muzeul Național al Bucovinei, a avut loc vineri seara. Este vorba de spectacolul „Pasarea maiastra – Maria Tanase", regia George ...