- Pasajul rutier suprateran construit in Sectorul 3, in zona Autostrazii Soarelui (A2) a fost deschis traficului, vineri, in prezența premierului Marcel Ciolacu și a primarilor Sectorului 3, Robert Negoița, și Sectorului 4, Daniel Baluța.

- Podul Sabareni, care asigura legatura cu orașul pentru cele aproximativ 200 familii care locuiesc in cartierul ”16 Februarie” din Sectorul 1, este din ce in ce mai șubred și periculos pentru cei ce il folosesc. Din cauza riscului de deplasare pe aceasta structura in descompunere, STB și-a modificat…

- Luptele interne din interiorul PSD și PNL pentru a prinde un fotoliu de ministru in viitorul Guvern dupa rotativa au atins cote greu de imaginat, mai ales la PSD. Gabriela Firea vrea viceprim-ministru dupa rotativa La ora actuala, niciunul dintre cei noua miniștri ai PSD nu este sigur ca se va regasi…

- Vantul puternic a facut ravagii in București. In zona Parcului Herastrau, un copac de mari dimensiuni a cazut peste pietoni și mașini. La cea mai mica adiere de vant s-au rupt copacii, oamenii fiind in pericol. Proasta administrare a ALPAB și a Primariei Capitalei pune in pericol vieți. Oameni omorați…

- Comuna Rușețu din jud. Buzau a ramas fara primar dupa ce Florin Snae (PSD) a fost gasit incompatibil de ANI. Edilul si-a desemnat sotia sa faca parte din personalul tehnic auxiliar al Biroului Electoral de Circumscriptie comunala, la alegerile din 2020. Conform Agentiei Nationale de Integritate, Snae…