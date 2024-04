Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Cirstoiu a insistat ca nu este un „candidat de sacrificiu”. In sondajul Avangdarde apare cu 16%. Catalin Cirstoiu, prezent la emisiunea Digi24 de luni seara, a subliniat ca nu a fost luat in considerare in niciun sondaj anterior anunțului sau ca fiind candidatul comun al PSD-PNL la Primaria…

- Cristian Popescu Piedone ar caștiga alegerile pentru Primaria Capitalei, iar Nicușor Dan se va pe 2, la foarte mare distanța. Candidatul PSD-PNL ar obține puțin voturi. Potrivit unui sondaj de opinie comandat de Digi24 și realizat de Avangarde , in cazul in care alegerile pentru Primaria Capitalei ar…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, nu-l mai vrea deloc pe Nicușor Dan in fruntea Primariei Capitalei ”pentru ca nu are aptitudini de administrare”. Premierul Marcel Ciolacu a exprimat opinia ca Nicusor Dan , actualul primar al Capitalei, a ratat oportunitatea de a aduce imbunatațiri in viața bucureștenilor…

- Cristian Popescu Piedone se pare ca este hotarat sa se inscrie in cursa pentru fotoliul Capitalei. In acest sens, edilul a purtat o discuție cu Marcel Ciolacu și cu alți lideri PSD. Cristian Popescu Piedone a mers in biroul președintelui Camerei Deputaților. Cel mai probabil, edilul poarta discuții…

- Senatorul PSD Gabriela Firea a declarat, miercuri, ca in cazul in care partidul nu o va desemna candidat la Primaria Capitalei va sustine “cu toata onestitatea si sinceritatea” un alt coleg, fie ca este Robert Negoita, Daniel Baluta sau Cristian Popescu Piedone, daca vreunul dintre acestia va candida,…

- Prim-vicepreședintele PSD Gabriela Firea reacționeaza la propunerea lui Robert Negoița de a desființa Primaria Capitalei. Fostule edil vine cu argumente și susține ca transferarea atribuțiilor catre sectoare, nu se poate realiza nici legal și nici practic. Mai mult, acest lucru ar implica schimbarea…

- Prim-vicepreședintele PSD Gabriela Firea a declarat marți, la Antena 3, ca propunerea susținuta de primarul Sectorului 3, Robert Negoița, de desființare a Primariei Capitalei și transferarea atribuțiilor catre sectoare, nu se poate realiza nici legal și nici practic.„Ii transmit faptul ca ar trebui…