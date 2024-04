Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Ruse s-a calificat in sferturile de finala ale turneului WTA 250 de la Rouen, dupa ce a invins-o in trei seturi pe Clara Burel, scor 6-0, 2-6, 6-3. Venita din calificari, Ruse (26 ani, 162 WTA) a obtinut victoria dupa aproape doua ore in fata frantuzoaicei, cap de serie numarul sapte (22 ani,…

- Gabriela Ruse, actualmente pe locul 162 in clasamentul mondial al tenisului feminin, face eforturi pentru a reveni in top 100. Romanca a reușit miercuri sa se califice in turul doi al turneului WTA 250 de la Rouen (Franța). O eventuala caștigare a competiției ar aduce-o foarte aproape de obiectiv, potrivit…

- Venita din calificari, Gabriela Ruse, 26 de ani, # 162 WTA, a trecut și de primul tur al tabloului principal al turneului WTA 250 de la Rouen, dupa 6-2, 6-1 cu Nao Hibino, 29 de ani, # 85 WTA. Al doilea meci dintre Gabriela Ruse și Nao Hibino și același rezultat, chiar și la distanța de 8 ani. Cele…

- ​Gabriela Ruse s-a calificat in optimile turneului „WTA 250” de la Rouen, dupa ce a invins-o in doua seturi pe Nao Hibino (locul 85 mondial), scor 6-2, 6-1. Venita din calificari, Gabriela va da in turul urmator peste franțuzoaica Clara Burel (44 WTA / favorita 7). Ea a invins-o pe Katarina Zavatska…

- Gabriela Ruse a ajuns pe tabloul principal al turneului de categorie „WTA 250” de la Rouen, in timp ce Irina Bara s-a oprit in ultimul tur al calificarilor. Aflata pe locul 162 in clasamentul mondial, Gabriela Ruse (favorita 5 in calificari) a invins-o clar pe poloneza Martyna Kubka (359 WTA), scor…

- Simona Halep ar putea participa la turneul de categorie WTA 250 de la Rouen. Organizatorii nu au facut un anunt in acest sens, insa romanca ar fi “invitata ideala” pentru aceasta competitie, relateaza welovetennis.fr, potrivit news.ro Turneul de la Rouen, care a trecut de la categoria WTA 125 la…

- Meciul dintre Pohang Steelers și Jeonbuk Hyundai va fi in format LIVE VIDEO in AntenaPLAY, incepand cu ora 12:00. Partida conteaza pentru optimile de finala ale Cupei Campionilor Asiei. In manșa tur a „dublei”, echipa antrenata de Dan Petrescu s-a impus cu scorul de 2-0, grație golurilor marcate de…

- Sorana Cirstea (26 WTA) a obținut primul succes dupa 4 luni. Romanca a invins-o pe Caroline Garcia (21 WTA) in primul tur al turneului de la Abu Dhabi, scor 6-7, 6-4, 6-4. Partida a durat 2 ore și 41 de minute, iar jucatoarea din Romania a revenit dupa ce a pierdut primul set. Sorana Cirstea a „spart…