Stiri pe aceeasi tema

- Partidul lui Dan Voiculescu, PUSL, a anunțat, astazi, printr-un comunicat de presa ca o susține pe Gabriela Firea la alegerile pentru Primaria București. Gabriela Firea susținuta de Piedone și Voiculescu in plin scandalPartidul PUSL a aratat printr-un comunicat de presa, semnat de Cristian Popescu Piedone…

- Partidul Umanist Social Liberal (PUSL) a anunțat, marți, intr-un comunicat de presa, ca o pe Gabriela Firea la alegerile pentru Primaria București. Comunicatul este semnat de Cristian Popescu Piedone in calitate de președinte executiv și de Grațiela Gavrilescu, ca președinte. ”In cadrul ședinței Forului…

- Partidul Umanist Social Liberal , condus de Cristian Popescu Piedone , anunța ca o susține oficial pe Gabriela Firea la alegerile locale din 2024, in cursa pentru Primaria Generala a Capitalei. „In cadrul ședinței Forului de Conducere Colegiala, s-a stabilit ca la alegerile locale din 2024 pentru…

- Scandalul caminelor din Ilfov unde batranii erau maltratați a explodat și in familia Florin Pandele- Gabriela Firea, ceea ce a afectat destul de mult imaginea PSD, fapt pentru care conducerea partidului va lua o masura radicala. Prezența a doi apropiați ai familiei Pandele-Firea in centrul scandalului…

- S-a aflat ce facea liderul și coordonatorul grupului care deținea afacerea „azilele groazei” de batrani, Ștefan Godei. Procurorii fac noi dezvaluiri. Potrivit DIICOT, Ștefan Godei care a facut 3.7 milione de lei de pe urma batranilor torturați, și coordonatorul grupului care a pus la cale afacerea cu…

- Premierul Marcel Ciolacu a participat la deschiderea pentru circulatie a pasajului rutier suprateran construit in Sectorul 3, in zona Autostrazii Soarelui (A2). In timp ce ii lauda pe primarii Robert Negoița (Sectorul 3) și Daniel Baluța (Sectorul 4), Ciolacu a spus ca cei doi primari sunt de la Buzau,…

- Noul ministru al Agriculturii, Florin Barbu, spune ca va fi prelungit, la cererea legumicultorilor inscriși in programul Tomata, termenul pana la care poate fi recoltata producția cu cel puțin 15 zile. Aceasta dupa ce legumicultorii s-au plans ca se afla in pericol sa rateze programul Tomata, deoarece…

- Incident grav, in miez de noapte, in zona Cutitul de Argint din sectorul 4 al Capitalei. Un autobuz al Societati de Transport Bucuresti care se retragea spre depou a fost atacat in jurul orei 23.15 cu focuri de arma de un autor necunoscut. Urmare a incidentului, geamul usii din mijloc a autobuzului…