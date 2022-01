Stiri pe aceeasi tema

- Continua contrele dintre fostul si actualul primar general al Capitalei pe un subiect de interes pentru bucureșteni. Dupa ce, reacționand recentele declarații ale social-democratei pe tema tarifului la gigacalorie, Nicușor Dan a acuzat-o ca „da informații false”, Gabriela Firea a ieșit cu un mesaj pe…

- Gabriela Firea a anunțat, joi, ca pretul caldurii in Capitala va sari in aer, dupa ce noul tarif total pentru gigacalorie anuntat oficial de catre ANRE este aproape dublu, de peste 850 de lei. ”Nicusor Dan trebuie sa vina cu solutii, nu sa-i arate cu degetul pe cei care i-au lasat proiecte la cheie”,…

- Gabriela Firea anunța ca prețul pentru termoficarea bucureștenilor s-a dublat incepand de marți. Ajunge la aproape 1.000 de lei per gigacalorie, spune Gabriela Firea. Potrivit Gabrielei Firea, ANRE a aprobat noul tarif care ajunge la aproape 1.000 de lei. „Astazi, deci nu acum ceva timp, ANRE a aprobat…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a aprobat marti un tarif de 980 de lei pe gigacalorie pentru Termoenergetica, a declarat ministrul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse, Gabriela Firea, la Antena 3.

- In premiera, in Romania vor fi introduse brațarile electronice pentru supravegherea agresorilor. Din luna martie, aproximativ 1.000 de dispozitive devin funcționale. Ministrul Familiei, Tineretului si Egalitatii de sanse Gabriela Firea a precizat ca in acest an, aproape o mie de bratari electronice…

- Ministrul Familiei, Gabriela Firea, l-a acuzat, miercuri, pe primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, ca a pierdut 10 milioane de euro de la Ministerul Mediului pentru pistele de biciclete din oras, in timp ce cere traseu prin curtea Palatului Parlamentului, scrie News.ro. Citește și: Nicușor…

- Facturile la caldura ale bucureștenilor ar putea crește in aceasta iarna cu 70%. Locuitorii Capitalei, care sunt inca racordati la sistemul central de termoficare, ar urma sa plateasca 280 de lei pentru gigacalorie, de la 164 de lei, cat era inainte de 1 noiembrie, potrivit unei propuneri inaintate…