Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea afirma ca, in cazul mamelor adolescente, „statul a eșuat in misiunea sa de a apara aceasta categorie sociala fragila”. „Mame adolescente. Copii fara copilarie! Romania este in continuare una dintre țarile din Uniunea Europeana cu o rata mare de nașteri in randul adolescentelor. Numai…

- Ministrul Familiei, Gabriela Firea, afirma ca, in cazul mamelor adolescente, statul a eșuat in misiunea sa de a apara aceasta categorie sociala fragila. Ea spune ca MFTES cauta soluții pentru reducerea nașterilor in randul minorelor. „Mame adolescente. Copii fara copilarie! Romania este in…

- Ministrul Familiei, Gabriela Firea a anuntat ca mai multe proiecte precum decontarea analizelor pentru viitoare mame, sprijin pentru nou nascuti, cuplurile infertile, tineri, familiile monoparentale, victimele violentei domestice sau copiii care sunt in pragul abandonului scolar, dar si cele care ajutau…

- „Condamnati sa moara. La 32 de ani de la prabusirea sistemului comunist, copiii cu dizabilitati abandonati in lagarele de langa noi continua sa traiasca la limita. Azi am primit mai multe imagini care mi-au provocat multa suferinta, durere in suflet… Le-am promis celor care mi-au semnalat situatia ca…

- Ministrul Familiei, Gabriela Firea, a declarat ca institutia pe care o va conduce nu va fi una care va oferi doar vouchere si suplimente, ci va stabili politici publice pentru stimularea natalitatii. “Ministerul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse nu va fi o institutie care va…

- Ministrul Familiei, Gabriela Firea, a declarat vineri, la preluarea mandatului, ca institutia pe care o va conduce nu va fi una care va oferi doar vouchere si suplimente, ci va stabili politici publice, astfel incat Romania sa fie „o tara din care tinerii sa nu mai fie tentati sa plece pentru ca aici…

- Gabriela Firea este propunerea PSD-PNL-UDMR pentru Ministerul Familiei, Tineretului și Egalitații de Șanse. Fostul primar general al Capitalei a primit aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate din Parlament. Noua guvernare și-a imparțit deja portofoliile și a depus programul de guvernare…