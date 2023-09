Stiri pe aceeasi tema

- Incepand de astazi, pasajul Doamna Ghica din București este deschis circulației rutiere. Anunțul oficial a fost facut chiar de catre Nicușor Dan, primarul general al Capitalei. Inițial, pasajul trebuia sa fie inaugurat in 2020, insa lucrarile, care au inceput in septembrie 2019, nu au fost terminate…

- Circulația pe Pasajul Doamna Ghica a fost deschisa joi, 7 septembrie, de la ora 10:00. Construcția a inceput in urma cu 5 ani și deschiderea s-a facut cu trei ani intarziere. Nicușor Dan, Primarul Capitalei, a fost prezent pe pasaj.„Sunt bucuros sa deschidem azi circulatia pe Podul Doamna Ghica. E un…

- In cursul acestei dimineți a fost inaugurat Pasajul Doamna Ghica. Așadar, dupa o intarziere de trei ani, Primaria Capitalei a finalizata lucrarile la Pasajul Doamna Ghica. Tot in cursul zilei de azi va fi deschisa și circulația.

- Pasajul Doamna Ghica ar urma sa fie dat in folosinta. Au trecut trei ani dificili in care bucureștenii au suportat un trafic infernal. Lucrarile au tot fost amanate, astfel ca vestea deschiderii ar trebui sa fie semn bun. Nu și pentru Nicușor Dan care spune ca pasajul va fi deschid in aproximativ…

- ”A inceput asfaltarea Pasajului Ghica. Ne apropiem de finalizare”, a transmis, miercuri, primarul general al Capitalei, alaturi de fotografii din timpul lucrarilor. In 10 iulie, primarul Capitalei a verificat stadiul lucrarilor la Pasajul Doamna Ghica, el afirmand ca lucrarile sunt in grafic si ca,…

- Gabriela Firea se bucura de increderea unui procent covarșitor in randul romaniloc cu drept de vot. O arata un sondaj INSOMAR dat publicitații astazi. Potrivit sondajului, Gabriela Firea se afla in topul increderii romanilor. Daca ar candida ca independent pentru funcția de primar general, ar obține…

- Se naște un nou pol de putere in spatele lui Nicușor Dan, primarul Capitalei. Trei partide de dreapta incep sa iși arate tot mai vadit sprijinul fața de actualul edil al Bucureștiului.Ludovic Orban, președintele partidului Forța Dreptei, și-a manifestat sprijinul fața de Nicușor Dan printr-o postare…