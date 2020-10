Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Capitalei avea in cont 10,8 milioane de lei la 30 septembrie 2020, potrivit ministrului Finantelor, Florin Citu. „La intalnirea cu premierul Ludovic Orban si primarul ales (al Capitalei, n.red.) Nicusor Dan am prezentat si cati bani are PMB la 30 septembrie in cont. Sunteti pregatiti? 10,8…

- Gabriela Firea este convinsa ca Nicusor Dan s-a referit la ea atunci cand a folosit cuvantul "panarama" intr-o declaratie publica "La mine s-a referit, pentru ca inainte a vorbit despre neajunsurile din București, apoi a rostit cuvantul care nu-i face cinste - panarama, dupa care a spus ca…

- Gabriela Firea l-a acuzat, intr-o postare pe Facebook, pe Nicușor Dan, ca ar fi "frate cu interlopi", dupa ce candidatul la Primaria Capitalei a fost implicat intr-un scandal uriaș in care ar fi intervenit in favoarea unui controversat om de afaceri. Totodata, primarul general susține ca oamenii nu…

- Presedintele USR, Dan Barna, a afirmat, marti seara, ca Traian Basescu reprezinta "istoria" si a aratat ca prin candidatura sa la Primaria Capitalei acesta o ajuta pe Gabriela Firea. "Traian Basescu reprezinta o bucata din istoria Bucurestiului cu bune si cu rele - reprezinta istoria. Viitorul pentru…

- Traian Basescu a declarat marți seara, la Digi24, ca Dan Barna nu-și dorește ca Nicușor Dan sa caștige alegerile pentru Primaria Capitalei, cu toate ca președintele USR a spus ca ”viitorul pentru noul București se numește Nicușor Dan”, iar ”Basescu reprezinta istoria”.”Te aștepți la generația tanara…

- Publicitul Ion Cristoiu a scris un editorial pe pagina, prezentand sistematic motivele liderului ALDE. "Calin Popescu Tariceanu a fost invitatul lui cristoiuTv de vineri, 7 august 2020. Liderul ALDE a mai fost prezent la dialogurile angajate cu mine in fiecare dupa-amiaza de lucru, de la…