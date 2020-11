Stiri pe aceeasi tema

- Prim-vicepresedintele PSD, Gabriela Firea , a declarat marti ca PSD va schimba din temelii structura Grupului de Comunicare Strategica, daca social-democratii vor ajunge la guvernare. GCS este organismul insarcinat sa informeze populatia cu evolutia pandemiei, in fiecare zi. "Un Grup de Comunicare Strategica…

- Bucureștiul se afla pe locul al patrulea in Europa din punctul de vedere al aglomerației rutiere și pe locul 14 in lume la congestie, potrivit unei statistici a companiei de navigație auto TomTom. O deplasare dintr-un capat in altul al orașului la orele de varf da dureri de cap șoferilor, pistele pentru…

- Gabriela Firea s-a pozat in biroul de primar și ii transmite un mesaj lui Nicușor Dan: 'I’m still here. Still working. Still like steel. And I like it' Gabriela Firea, primarul inca in funcție al Bucureștiului, a publicat pe pagina sa de Facebook o poza din biroul de la Primarie. Mesajul sau a venit…

- Primarul ales al Capitalei, Nicusor Dan, a acuzat PSD de tergiversarea preluarii mandatului prin mai multe actiuni in instanta prin care se cere reluarea alegerilor locale. Acesta a subliniat, intr-o conferinta de presa sustinuta joi, 22 octombrie, ca primarul inca in functie este Gabriela…

- Ludovic Orban a declarat, intrebat daca l-a anuntat Nicusor Dan despre intentia de a se inscrie in PNL, ca nu a vorbit cu acesta despre subiect si ca discutiile si inainte de a decide sa candideze la Primaria Capitalei si dupa au fost legate de problemele si solutiile pentru Bucuresti.Citește…

- "Am o singura mahhire, mai ales in ceea ce priveste ziua de ieri, este vizazi de presedintele Iohannis. Nu poti, indiferent de cat de mult isi doresti sa iasa un anumit candidat. Este nepermis sa transformi Cotroceniul in sediu de campanie pentru un anumit candidat. Toate lucrurile trebuie…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a transmis, sambata, ca va participa la dezbaterea electorala cu contracandidatul sau, Nicușor Dan, daca acesta „prezinta public testele Covid și antidrog la zi”.

- Nicușor Dan i-a lansat Gabrielei Firea o invitație la trei dezbateri electorale în ultima saptamâna de campanie pentru a le prezenta bucureștenilor soluțiile pe care fiecare dintre ei le au pentru Capitala. „​Alegatorii trebuie sa aiba ocazia de a face o comparație directa…