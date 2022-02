Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea, ministrul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse, a explicat, astazi, intr-o postare pe Facebook, ca va interveni in cazul romanilor despartiti de copil si arestati in Danemarca.

- Fosta șefa de la Primaria Capitalei, social-democrata Gabriela Firea, aflata, la momentul de fața in fotoliul de ministru al Familiei, Tineretului și Egalitații de Șanse, arata cu degetul in direcția edilului general, Nicușor Dan. Totul, in cazul deciziei ce il vizeaza pe cunoscutul actor Alexandru…

- Gabriela Firea, ministrul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse, a sarit in apararea lui Alexandru Arșinel, dupa ce acesta a fost forțat sa se pensioneze de catre primarul general al Capitalei, Nicușor Dan. Firea susține ca maestrului i s-a facut o

- Gabriela Firea, ministrul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse, a anuntat lansarea „telefonului copilului” – 119, la care vor putea suna copiii aflati intr-o situatie vulnerabila, dar si alte persoane care au cunostinta despre o astfel de situatie. „Va prezint in premiera nationala telefonul…

- Consecintele devastatoare ale Covid-19 asupra copiilor se vor resimti decenii la rand, daca nu sunt extinse serviciile vitale oferite copiilor, a scris, sambata, pe pagina sa de socializare, ministrul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse, Gabriela Firea.