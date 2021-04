Comisia de ancheta in cazul Foișor, solicitata de Alianța pentru Unirea Romanilor, va beneficia de sprijinul social – democraților, a anunțat joi senatorul PSD, Gabriela Firea. „Grupul de senatori social democrați va vota marți PENTRU constituirea Comisie de ancheta in cazul Foișor, chiar daca este o inițiativa a partidului AUR, pentru a dovedi o data in plus ca ne pasa de oameni in general, de pacienți in acest caz particular, ca ne dorim o strategie coerenta in domeniul sanatații – nu haosul pe care il avem acum -, și ca vrem ca astfel de acțiuni iresponsabile sa nu se ma repete!”, a postat…