Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul demis al Economiei, Virgil Popescu, a declarat, luni, ca, la un moment dat, ELCEN va pune poprire pe conturile Primariei Capitalei pentru datoriile restante ale Termoenergetica.Termoenergetica are o datorie de aproape 300 de milioane de lei la ELCEN, iar la un moment dat ELCEN va…

- In cadrul emisiunii "Punctul culminant" realizata de Victor Ciutacu, Gabriela Firea a afirmat ca este ingrijorata de "masurile pe care doreste sa le ia PNL la guvernare in detrimentul bucurestenilor". "Ministrul Economiei care se ocupa si de energie, domnul Popescu, a anuntat faptul ca lucreaza…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, susține ca Vlad Voiculescu, in perioada in care a fost ministru al Sanatații, i-a cerut direct sa nu acorde bani pentru proiectul medicului Copca, cel care dorea sa efectueze transplant de plamani in Romania.Citește și: NUCLEARA - Marcel Ciolacu oferta directa…

- Sondajul de opinie realizat de CURS arata ca Gabriela Firea este primul politician ales de bucureșteni pentru Primaria Capitalei, fiind favorita cu un procent de 40%, informeaza dcnews.ro și stiripesurse.ro. Citeste si: Sondaj CURS pentru Primaria Capitalei: Firea este favorita, cu 40%. Din urma…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea a scris pe pagina sa de Facebook despre contracandidatii Nicusor Dan si Vlad Voiculescu ca nu sunt capabili „sa vina in fata propriilor colegi cu idei constructive legate de Bucuresti, ei se intrec doar in atacuri la adresa mea si a echipei mele”.

- Vlad Voiculescu, candidatul PLUS pentru Primaria Capitalei, se afla cu 7 procente peste Gabriela Firea in preferințele bucureștenilor, potrivit unui sondaj prezentat marți de PLUS. Astfel, conform sursei citate, Alianța USR PLUS conduce in topul preferințelor bucureștenilor, potrivit acestui sondaj…

- Victor Ponta nu uita faptul ca a pierdut functia de prim-ministru in urma tragediei din clubul Colectiv si ii critica pe cei care au venit ulterior la putere, pentru ca nu au facut nimic pentru imbunatatirea sistemului. Desi nu ii pronunta numele, liderul Pro Romania il critica in mod special pe…

- Candidatul PLUS la Primaria Capitalei, Vlad Voiculescu, fost ministru al Sanatatii, le cere consilierilor municipali sa solicite publicarea intregii documentatii pentru spitalul metropolitan, mentionand ca pretul acestuia este un miliard de euro, nu 400 de milioane, cum fusese anuntat initial.…