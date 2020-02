Stiri pe aceeasi tema

- „Clar pentru copii - cel mai nou proiect dedicat copiilor din Bucuresti. Primaria Capitalei va deconta contravaloarea unei perechi de ochelari pentru copii, in limita a 500 de lei. M-am intalnit cu directorii Administratiei spitalelor si serviciilor medicale, pentru a stabili detaliile acestui proiect”,…

- Edilul Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat, ca Primaria București, prin Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale, initiaza un proiect destinat copiilor bucuresteni – „CLAR- pentru COPII”, care are ca scop ameliorarea sau remedierea problemelor oftalologice. Mai exact, prin acest proiect,…

- Primaria Capitalei va deconta contravaloarea unei perechi de ochelari pentru copii, in limita a 500 de lei, a anunțat, sambata, edilul-șef al Capitalei, Gabriela Firea. Conform primarului minicipiului București, noul proiect dedicat copiilor din Capitala, ”CLAR- pentru COPII”, are ca scop ameliorarea…

- Incidentul a avut loc joi dimineata in localitatea Bragadiru din judetul Ilfov, asa cum sustine un utilizator de Facebook care a publicat imaginea.In fotografie se vede cum cel putin sase calatori incearca sa impinga un autobuz Otokar al STB care a ramas inzapezit. Recent, Societatea de Transport Bucuresti…

- Sprijinul financiar de 2.000 de lei pentru femeile insarcinate din București va fi alocat și anul acesta, in ciuda restrictiilor bugetare, in acest program fiind investite aproape 10 milioane de euro, in doi ani de aplicare. Anunțul a fost facut de primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, intr-un…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a caracterizat contracandidații sai la conducerea PMB, pe Nicușor Dan și pe Vlad Voiculescu, drept „personaje tragi-comice”, „doi politicieni închipuiți”, care „nu sunt capabili sa vina în fața propriilor colegi cu idei constructive…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, scrie pe pagina sa de Facebook, ca instituția pe care o conducere a atras fonduri europene nerambursabile, in ultimii trei ani, in valoare totala de 920 de milioane de euro.Vezi si: Guvernul Orban sta pe un butoi cu pulbere / SURSE „Record de fonduri…

- Gabriela Firea a lansat joi un nou atac la adresa Guvernului liberal, despre care spune ca ”trateaza Capitala ca pe ruda straina și demna de blamat”, exprimandu-și, totodata, speranța ca ”poate vom avea și noi, vreodata, un premier bucureștean”. Declarația vine la o zi dupa ce Firea și-a anunțat candidatura…