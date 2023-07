„Dupa 4 ani de guvernare penelista, in care bugetul Romaniei a inregistrat deficite enorme, liderii PNL se trezesc brusc si letargie si au tot felul de idei. Inainte de a iesi public si a face afirmatii de orice natura, PNL trebuie sa ISI ASUME faptul ca este la guvernare inca din anul 2019, iar in acesti patru ani au avut trei premieri: Ludovic Orban, Florin Citu si Nicolae Ciuca. In anii de guvernare penelista s-au inregistrat cele mai mari imprumuturi cu cele mai exorbitante dobanzi, mai mult decat s-au imprumutat guvernele anterioare in 30 de ani. Sub guvernarea PNL nu au fost adoptate masuri…