Gabi Lungă omagintă de familia sa printr-o afacere. Fiica sa intenționează să ridice un azil ce va purta numele ultimei regine a muzicii lăutărești Gabi Lunca, marea artista a muzicii lautarești, ar fi implinit maine 84 de ani. Ultima și cea mai cunoscuta solista a genului a trecut in neființa anul trecut, in urma complicații medicale survenite pe fondul coronavirusului. In ziua cand legendara artista era de regula aniversata, fetele acesteia au decis sa aminteasca de numele sau chiar daca, in religia penticostala, pe care o imbrațișase artista, nu se fac parastase. Rebeca Onoriu a dezvaluit ca are in plan sa organizeze un festival in memoriam Gabi Lunca dar și sa ridice un azil ce va purta numele defunctei soliste, ultima mare artista din… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Numele fostei vedete de televiziune Carmen Bruma a fost folosit in tentative de escrocherii in comerțul de pe internet. Dupa o lupta ce dureaza de mai mult de opt ani de zile, nutriționista inca nu a razbit in razboiul pornit impotriva unei firme ce s-a folosit de imaginea sa pentru a promova niște…

- Numarul posturilor ocupate in instituțiile și autoritațile publice din Romania era in luna august de peste 1.250.000, cu aproape 14.000 mai puține fața de luna precedenta. Dintre acestea, peste 63% erau in administrația publica centrala, conform datelor Ministerului Finanțelor. Cel mai mare numar de…

- Cursul de la facultatea de Agronomie, pe care l-a luat de la profesorul sau și s-a semnat el, nu este singura opera scrisa de Sorin Cimpeanu. Toate versurile melodiilor lui Albano și Romina Power au fost scrise de Sorin Cimpeanu intr-o singura noapte, cand a aflat din intamplare ca știe limba italiana. …

- Vremea continua sa se schimbe in urmatoarele zile. Dupa ce luna august a adus canicula, vijelii, dar și furtuni și ploi, luna septembrie aduce temperaturi scazute, iar mai apoi temperaturi caniculare. Pentru ultima saptamana din septembrie, meteorologii anunța pana la 29 de grade Celsius și ploi de…

- Dupa ce navelor rusești li s-a interzis accesul in porturile UE, tancurile rusești continua sa exporte produse petroliere in Europa, transbordandu-le pe vase aflate sub pavilionul unor țari UE, transmite Rador. Informația a fost dezvaluita de o investigație a Radio Svoboda (serviciul ucrainean al…

- Marea pasiune a lui Serghei Mizil. Puțin s-ar fi gandit ca face asta. Serghei Mizil este un personaj extrem de controversat in lumea mondena, insa in viața personala, acesta ascunde o pasiune complet neașteptata. Fiul fostului lider comunist Paul Niculescu – Mizil a terminat facultatea de Arte Plastice,…

- Nunta mare in familia ministrului Energiei, Virgil Popescu! Fiica acestuia s-a casatorit religios cu un cetațean austriac. O buna parte dintre colegii de partid au fost prezenți la eveniment, dar marele absent a fost președintele PNL, premierul Nicolae Ciuca. Pe langa toate astea, marea surpriza…

- Ministrul Muncii, Marius, Budai, a anunțat astazi majorarea pensiilor, dar și a salariilor. El susține ca este vorba despre o majorare de 5,1% a pensiilor, insa in momentul in care se va lua decizia finala, aceasta va fi anunțata. „De la 1 ianuarie 2022 am avut o majorare a pesiei minime cu 25% si o…