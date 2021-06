Stiri pe aceeasi tema

- Vestea ca Nica, cunoscuta bloggerița din Chișinau care s-a aruncat de la etajul 14, a murit, continua sa fie un șoc pentru toata lumea. Ivan, fostul iubit al tinerei, a postat un mesaj emoționant pe contul sau de Instagram și a vorbit deschis despre relația pe care a avut-o cu aceasta! La un moment…

- Bianca Dragușanu și Gabi Badalau s-au impacat, iar fiul de milionar știe ce trebuie sa faca pentru a o surprinde de fiecare data pe blondina. Seara trecuta i-a adus un buchet imens de trandafiri roșii pe care diva imediat l-a fotografiat.

- Nascut la Botoșani, se spune despre el ca este cel mai tanar milionar din Silicon Valley. Exmatriculat in Romania si laudat peste hotare, a vorbit despre abilitațile de care are nevoie noua generație pentru a face performanta in toate domeniile vietii.

- Relația complicata a Biancai Dragușanu cu Gabi Badalau ia amploare, iar acum Iulia Salagean, fosta soție a lui Alex Bodi, e implicata. Se pare ca dupa desparțirea de o zi de Bianca Dragușanu, Gabi Badalau i-a dat mesaj Iuliei. Bianca Dragușanu a aflat! Stați sa vedeți ce a urmat.

- Daca nici Gabi Badalau nu știe sa ajunga la inima Biancai Dragușanu, atunci nimeni nu mai știe. Fiul de milionar și-a surprins frumoasa iubita cu un buchet superb de trandafiri, semn ca știe sa-și spele micile ”pacate” fața de ea. Mandra nevoie mare de darul sau, celebra blonda din showbiz l-a postat…

- Dupa acuzațiile pe care i le-a adus Gabi Badalau, Claudia Patrașcanu a izbucnit din nou. Frumoasa artista a lansat un mesaj dur la adresa inca soțului sau, semn ca nu l-a iertat. Direct pe contul de Instagram, fosta solista a trupei Sexxy a fost mai sincera ca niciodata și și-a impartașit gandurile…

- Fotografiile lor s-au raspandit pe Internet, devenind o sursa de insipirație pentru amatorii de calatorii. Raquel și Miguel sunt doi tineri indragostiți, dar și aventuroși, care au cutreierat lumea in lung și in lat, pentru a face fotografii de senzație.