Stiri pe aceeasi tema

- Exclusivitatea momentului. Bianca Dragușanu și Gabi Badalau au fost prinși impreuna, in Dubai. Cei doi s-au tratat cu o vacanța de lux in Emirate, la inceput de an, unde s-au consolat reciproc in urma idilelor nereușite. Dupa ce zilele trecute au petrecut o seara de neuitat intr-un restaurant de lux,…

- Dupa ce Bianca Dragușanu și Gabi Badalau au fost surprinși in ipostaze tandre noaptea trecuta intr-un club de fițe din Dubai, reacția Claudiei Patrașcanu nu a intarziat sa apara. Fosta soție a barbatului a facut declarații halucinante.

- Andra a izbucnit in lacrimi pe Internet. Cantareața a primit un cadou surprinzator din partea unui fan. Copleșita, artista și-a manifestat sensibilitatea in fața admiratorilor, in timpul unei inregistrari video. Andra, in lacrimi pe Internet. Artista a primit un cadou emoționant Andra este una dintre…

- O parte dintre elevii din Vaslui au primit tabletele cu conexiune la internet pentru scoala online. 2.400 de tablete au ajuns deja la copii, iar in urmatoarele zile vor fi distribuite alte cateva mii, toate venite de la Ministerul Educatiei. Alte 6.300 de asemenea tablete sunt distribuite in prezent…

- Așa mama, așa fiica. Bianca Dragușanu o invața pe Sofia sa fie eleganta și rafinata, de mica. Cum vedeta este imaginea mai multor brand-uri de imbracaminte de lux, micuța ei pare sa ii calce pe urme. Ea a fost surprinsa, de Moș Nicolae, cu un cadou inedit.

- Lora și Ionuț Ghenu, formeaza unul dintre cele mai discrete cupluri din showbiz, doar ca acum au ajuns pe internet direct din așternuturi. ”Porumbeii” au impartașit cu fanii un moment extrem de intim din dormitorul lor matrimonial.

- CU CERUTUL… Pomenile nemeritate continua sa vina pentru cei doi lenesi de la Blagesti! Dupa ce au ajuns Bucuresti, intr-o incercare cam nereusita de a-si relua serialul TV pe care l-au abandonat in septembrie, „Vulpita” si Viorel Stegaru au fost cadorisiti de un telespectator cu o casa, intr-un sat…