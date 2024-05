Stiri pe aceeasi tema

- Ministrii Finantelor din G7, reuniti in Italia, se declara sambata "hotarati sa creasca sanctiunile financiare si economice" impuse Rusiei in vederea unei "reduceri" a veniturilor ruse si propune o "continuare a tintirii veniturilor energetice ale Rusiei si viitoarelor capacitati de extractie ale acesteia",…

- Volodimir Zelenski confirma pe X ca este vorba despre rachete cu raza lunga de actiune ”de care avem multa nevoie”, obuze de artilerie, armament antitanc, dar si ”alte arme”, fara sa precizeze despre ce armament este vorba. I am grateful to Joe Biden, U.S. Congress and its both parties, as well as the…

- Fostul director CIA David Petraeus afirma ca o victorie a Ucrainei in fata Rusiei ar presupune recastigarea teritoriilor pierdute incepand cu anul 2014, iar acest lucru depinde in primul rand de ajutorul oferit de Statele Unite. El spune ca una din marile probleme ale Ucrainei este media ridicata de…

- Moscova se teme de spionaj. Astfel ca, Rusia face tot mai dificila deplasarea in strainatate pentru unii oficiali, din cauza temerilor ca puterile straine ar putea incerca sa obțina acces la secrete de stat intr-un moment in care se desfașoara cea mai grava criza a relațiilor cu Occidentul din ultimii…

- Statele Unite(SUA) sunt pregatite sa sanctioneze bancile si companiile chineze, precum si conducerea Beijingului, daca vor ajuta fortele armate ale Rusiei in invadarea Ucrainei, a declarat luni secretarul de Trezorerie al SUA, Janet Yellen, potrivit universul.net. ”Suntem pregatiti sa actionam daca…

- ”Daca aceste decizii (cu privire la active) sunt puse in aplicare, ele vor avea consecinte foarte grave asupra celor care le-au luat”, ameninta un purtator de cuvant al presedintiei ruse, Dmitri Peskov. ”Consumatorii europeni vor avea de suferit”, daca UE impuse taxe produselor agricole rusesti, in…

- ”Suntem profund convinsi ca Statele Unite nu vor abandona Ucraina in privinta sustinerii financiare si militare”, si-a exprimat speranta Denis Smihal la un forum, la Kiev, consacrat marcarii a doi ani de la invazia rusa, la 24 februarie 2022. Kievul se asteapta sa primeasca in 2024 de la Washington…