- Franța, Italia, Germania și Marea Britanie, cele patru țari europene reprezentate in G7, au ajuns la un acord vineri pentru a refuza revenirea in aceasta instanța a Rusiei, reclamata cu cateva ore mai devreme de Donald Trump, scrie AFP.

- Noul sef al guvernului populist italian, Giuseppe Conte, a declarat vineri ca este "de acord" cu presedintele american Donald Trump, care a cerut G7 sa reintegreze Rusia in aceasta structura, relateaza AFP. "Sunt de acord cu presedintele Trump: Rusia ar trebui sa revina in G8. Este in…

- Cancelarul german Angela Merkel se declara pregatita ca impreuna cu presedintele Frantei si premierul Regatului Unit sa riposteze, in cazul in care administratia lui Donald Trump nu scuteste in mod permanent Uniunea Europeana (UE) de la taxe vamale impuse importurilor de otel si aluminiu, relateaza…

- Prim-ministrul Marii Britanii, Theresa May, a declarat, joi, ca Rusia reprezinta o amenintare la adresa Europei, in contextul atacului neurotoxic asupra unui fost spion rus comis in orasul englez Salisbury, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. ”Rusia a pus la cale un atac cinic…

- SUA, Marea Britanie, Franța și Germania au emis o declarație comuna in care susțin ca refuzul Rusiei de a raspunde la intrebarile Marii Britanii in cazul otravirii fostului spion Serghei Skripal indica responsabilitatea sa pentru incident. Declarația liderilor celor patru state a fost postata pe site-ul…

- Marea Britanie, Germania, Franta si Statele Unite au declarat joi ca responsabilitatea Rusiei este singura explicatie 'plauzibila' in cazul otravirii fostului spion rus Serghei Skripal si a cerut Moscovei sa furnizeze toate informatiile cu privire la programul sau de arme chimice Noviciok, relateaza…

- Franta a declarat miercuri ca doreste dovezi solide in legatura cu implicarea Rusiei in otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal la Salisbury (in sud-vestul Angliei) inainte de a lua orice masura in semn de solidaritate cu guvernul britanic, relateaza Reuters. Spre deosebire de cancelarul…

