G7 discută despre impunerea de sancţiuni asupra exporturilor ruseşti de diamante Exporturile de diamante ale Rusiei au fost in mare parte ferite de sanctiunile internationale dupa invadarea Ucrainei de catre Moscova, in februarie anul trecut. Asta in ciuda apelurilor contrare din partea Ucrainei si a unor tari europene, precum si a mai multor runde de masuri care vizeaza exporturile de energie ale Kremlinului, bancile si oligarhii. In 2021, Rusia a incasat aproximativ 4,7 miliarde de dolari din exporturile de diamante, potrivit datelor de la Observatorul Complexitatii Economice. Asta a facut din Rusia al optulea exportator de diamante din lume. Diamantele nu sunt comercializate… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

