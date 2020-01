Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, a declarat marti seara ca fuziunea cu USR este "in lucru" si s-a convenit sa fie realizata dupa alegerile parlamentare din acest an, potrivit Agerpres."Aceste partide deja lucreaza impreuna de la alegerile europarlamentare, apoi la prezidentiale, continuam…

- Fuziunea USR - PLUS se amana. "Vom avea vineri o intalnire a Birourilor reunite in care vom stabili pasii urmatori de continuare a aliantei si perspectivele cele mai utile, pentru ca miza sunt aceste alegeri al caror rezultat conteaza foarte mult", a afirmat Barna, intrebat la o conferinta de presa…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, miercuri, ca, pe termen scurt, o fuziune a partidului cu PLUS este putin probabila, obiectivul fiind intarirea Aliantei USR PLUS in perspectiva alegerilor locale. "Vom avea vineri o intalnire a Birourilor reunite in care vom stabili pasii urmatori de continuare…

- Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, considera ca in derularea campaniei prezidentiale au fost lucruri facute bine si lucruri care putea fi facute mai bine atat de candidatul Aliantei USR-Plus, Dan Barna, cat si de catre alianta. Ciolos a declarat ca poate daca aceasta campanie era orientata spre proiectul…

- "Imi asum intreaga responsabilitate pentru neatigerea obiectivului tur 2 fara PSD. E parte din vina și mi-o asum, ca nu am reușit sa ajung cu mesajul la mai mulți cetațeni. E un proces dinc are invațam, vom avea o analiza foarte elaborata de aceea am convocat colegii din conducerea partidului, Comitetul…

- Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, a declarat duminica, la Cluj, ca Alianta USR-PLUS va avea candidati unici pentru toate localitatile din Romania, acestia urmand sa fie desemnati dupa alegerile prezidentiale, scrie Agerpres. "Acesta a fost planul nostru, sa ne concentram pe alegerile prezidentiale…

