Future Banking în 2021: ce planuri am pus pe foaie și ce proiecte în premieră pregătim [INFOGRAFIC] Anul 2020 a fost marcat de multa incertitudine in business, dar și de adaptarea la noul context in care unele interacțiuni cu clienții au fost restricționate, iar evenimentele și adunarile prea mari de oameni au fost interezise. Ca urmare, evenimentele Future Banking au facut pasul firesc spre online, iar networking-ul s-a mutat intr-o platforma virtuala dezvoltata in termen record de echipa InternetCorp. Iata ce pregatim pentru acest an. Este greu de spus ce urmeaza in 2021 și daca anul va fi mai predictibil și cu mai puține "lebede negre". Cert este ca orice business trebuie sa aiba… Citeste articolul mai departe pe wall-street.ro…

Sursa articol: wall-street.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prima Camera de Comerț pentru Diversitate din lume se inființeaza in Romania, avand ca scop promovarea principiilor diversitații și incluziunii in randul mediului de business din țara și susținerea afacerilor romanești conduse de grupuri minoritare sau care se confrunta cu inegalitați economice.…

- Vicepresedintele PSD Mihai Tudose a declarat, miercuri, ca social-democratii spera ca la alegerile parlamentare sa aiba un scor de peste 35%, iar dupa redistribuire sa se apropie de 40%, potrivit Agerpres. "Sondajul adevarat va fi duminica si pana duminica se mai pot intampla o multime de…

- Proiectul coregrafic "BLOT - Body Line of Thought", creat si interpretat de Simona Deaconescu (Romania) si Vanessa Goodman (Canada), care propune o serie de situatii performative ce exploreaza miscarea din perspectiva relatiei pe care o avem cu bacteriile din corpul nostru, va avea premiera in perioada…

- ”Pregatim rectificarea bugetara. De asemenea, pregatim proiectul de buget pentru anul viitor. Obiectivul nostru este sa adoptam proiectul de buget pana in data de 31 decembrie, cel mai probabil dupa investirea Guvernului, intre Craciun si Anul nou”, a declarat Ludovic Orban, sambata, la Slobozia. …

- ”Pregatim rectificarea bugetara. De asemenea, pregatim proiectul de buget pentru anul viitor. Obiectivul nostru este sa adoptam proiectul de buget pana in data de 31 decembrie, cel mai probabil dupa investirea Guvernului, intre Craciun si Anul nou”, a declarat Ludovic Orban, sambata, la Slobozia. Intrebat…

- Ponta scrie ca, la fel cum si el a fost acuzat, iar apoi achitat de Inalta Curte de Casatie si Justitie, are incredere ca si Banicioiu isi va dovedi nevinovatia in instanta. "Eu am fost acuzat in 2015 si , dupa 4 ani , am fost achitat de Inalta Curte de Casatie si Justitie, cred in nevinovatia…

- O companie brașoveana produce in premiera pe piața din Romania o folie termo ecosustenabila din polietilena verd. „I’m green” este o folie termo ecosustenabila din polietilena verde, avand ca resursa trestia-de-zahar și poate fi reciclata ca polietilena convenționala. „I’m green” are proprietați tehnice…

- Scoala gimnaziala nr. 11, cea mai mare unitate de invatamant din orasul Buzau, va deveni prima scoala din Romania suta la suta „verde”. Lucrarile de modernizare a unitatii de invatamant au inceput deja iar acum se executa reabilitarea termica a cladirii. Din aceast an, la Scoala nr. 11, energia electrica…