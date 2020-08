Furtuna tropicală Laura s-a transformat în uragan în Golful Mexic Furtuna tropicala Laura s-a transformat marti in uragan in Golful Mexic, fiind insotita de vanturi cu viteze de 120 km/h si amenintand zona de coasta a SUA, a anuntat Centrul national pentru uragane (NHC) din Statele Unite, relateaza AFP. Laura urmeaza sa creasca in intensitate pe masura ce se va apropia miercuri de coastele de sud-vest ale statului Louisiana si de o parte din Texas, au precizat meteorologii. NHC, cu sediul la Miami, a avertizat in legatura cu unele cresteri bruste ale nivelului apelor si inundatii in anumite zone din Texas, Louisiana si Arkansas. Laura "urmeaza sa atinga zona… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

