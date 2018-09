Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Statele Unite au decretat stare de urgenta in statele americane Louisiana si Mississippi, dupa ce furtuna tropicala Gordon a ajuns pe coasta golfului american, au transmis reprezentantii Centrului National pentru Uragane (NHC), relateaza BBC.

- Furtuna tropicala Gordon loveste sudul Floridei, cu vanturi puternice si ploaie, si se asteapta sa se transforme in uragan de-a lungul coastei centrale a Golfului Mexic din Statele Unite in seara zilei de marti, a anuntat Centrul National pentru Uragane, informeaza Reuters,

- Furtuna tropicala Gordon a crescut in intensitate si are mari sanse sa se transforme in uragan cand va atinge, in a doua parte a zilei de marti, zona de uscat din nordul si centrul Golfului Mexic, a anuntat Centrul National pentru Uragane (NHC) din Statele Unite, citat de Reuters. Gordon…

- Furtuna tropicala Ileana s-a format duminica in largul Oceanului Pacific in dreptul tarmurilor de sud ale Mexicului si este de asteptat sa aduca ploi abundente in mai multe state mexicane, potrivit Serviciului Meteorologic National (SMN) citat de EFE. La 16:00 ora locala (21:00 GMT), furtuna Ileana…

- Un student din New Orleans, Louisiana, care și-a pierdut locuința in dezastrul provocat de uraganul Katrina, a primit in dar o mașina noua de la șeful sau dupa ce a mers toata noaptea ca sa ajunga la locul de munca. Tanarul abia primise slujba cand mașina i s-a stricat, relateaza The Independent .

- Brad Pitt este acuzat de localnici din New Orleans ca el și organizația lui caritabila Make It Right au disparut din orașul New Orleans din statul american Louisiana, abandonandu-și misiunea de a reconstrui casele distruse in urma cu 13 ani de uraganul Katrina.

- Autoritatile mexicane au declansat, joi, "alerta rosie" in statiunea turistica Los Cabos din statul Baja California Sur (nord-vest) ca urmare a apropierii furtunii tropicale Bud de coastele Mexicului, informeaza vineri AFP. Autoritatile au in plan evacuarea a 9.000 de persoane, in special…