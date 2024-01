Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis avertizari cod roșu și cod portocaliu de vreme rea și fenomene meteo extreme, in mai multe țari, acolo unde se manifesta furtuna. Europa este brazdata de o furtuna care face ravagii. Meteorologii au emis avertizari pentru luni in țari precum Irlanda, unde s-a emis Cod roșu, cu rafale…

- Saptamana viitoare, in Romania ajunge un nou val de precipitații sub forma de lapovița și ninsoare, insoțit de temperaturi de pana la minus 18 grade Celsius, pe fondul fenomenelor meteo asociate furtunii Isha. Aceasta va lovi mai multe state din Europa, unde sunt avertizari meteo de tip Cod roșu. Iata…

- Iata ce avertizari meteo de vreme rea, emise de meteorologi, sunt valabile luni, 22 ianuarie:Cod roșu de vant, furtuna in Irlanda cu rafale de peste 130 km/hCod roșu de vant in Germania, rafale de peste 120 km/h spre 160 km/h in zona de munteCod roșu de ninsori, lapovița, polei in CehiaCod portocaliu…

- Furtuna Isha lovește Europa și va ajunge in curand și in Romania. Pana acum, meteorologii au emis avertizari cod roșu și cod portocaliu de vreme rea și fenomene meteo extreme, in mai multe țari. In momentul de fața, Furtuna Isha a ajuns peste vestul, nord-vestul și centrul Europei. Astfel, de luni,…

- Inundatiile fac prapad in toata Europa. In Marea Britanie, peste o mie de imobile au fost inundate, insa numarul lor ar putea creste. Dupa saptamani de ploi torențiale, situația este critica si in Germania. Țara se pregatește pentru un val de aer polar, cu temperaturi de minus 40 de grade Celsius.

- Dupa temperaturi neobișnuit de scazute, vremea se schimba radical. Meteorologii anunța temperaturi mult mai ridicate decat normalul perioadei. Maximele vor trece de 10 grade Celsius... The post METEO: Ploi slabe și temperaturi mult mai ridicate decat normalul perioadei appeared first on Special Arad…

- Chiar daca a avut, anul trecut, una dintre cele mai semnificative cresteri in randul porturilor europene din punct de vedere al volumelor de marfa manipulate, Portul Constanta nu intra nici macar in Top 5 la nivelul Uniunii. In 2022, cel mai mult au crescut porturile Gdansk din Polonia (40,3%), Cartagena…

- Meteorologii anunta temperaturi cuprinse intre 5 si 7 grade Celsius si vant, in Bucuresti, in acest weekend. De asemenea, prognozeaza lapovita si ninsoare in noaptea de sambata spre duminica. Vremea se va raci accentuat. Cerul va fi acoperit si pe tot parcursul intervalului vor fi precipitatii, sub…