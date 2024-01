Stiri pe aceeasi tema

- Vremea rea continua sa faca ravagii in Europa. In weekend, ninsoarea și viscolul au lovit Spania și mai multe drumuri au fost inchise. In schimb, britanicii dau piept cu furtuna Isha. Zeci de zboruri au fost deja anulate in Marea Britanie, iar un batran a murit dupa ce mașina in care se afla s-a izbit…

- Tragedia s-a intamplat in Salaj, totul a izbucnind dupa o cearta monstru. Victima a cazut de la etajul 3 al blocului, iar impactul cu solul a fost fatal.... The post Barbat din Salaj, reținut de polițiști pentru ca și-ar fi aruncat soția de la etaj. Victima a murit appeared first on Special Arad · ultimele…

- Trupul unui barbat dat disparut a fost gasit, miercuri seara, in valea unui parau. Victima ar fi mers la gradina pe care o avea in zona si nu a mai revenit, conform News.ro. ”In seara zilei de 13 decembrie a.c., politistii din cadrul Politiei Municipiului Curtea de Arges au fost sesizati prin Serviciul…

- Un barbat in varsta de 55 de ani a murit din cauza hipotermiei. Cadavrul a fost descoperit la distanța de doua zile, intr-o casa parasita, din Galați. Instituțiile statului dispun de posibilitatea de a oferi cazare și mancare in perioadele cu temperaturi joase pentru cei care nu dispun de o locuința.

- Un raport al Uniunii Europene arata ca aproape 400.000 de oameni au murit in Europa in 2021 din cauza a trei poluanți atmosferici. Organizația Mondiala a Sanatații susține ca aceste morți ar fi putut fi evitate daca poluanții ar fi fost reduși la nivelurile recomandate de organizație. „Concentrațiile…

- S-au derulat scene socante, luni dimineata, in Bucuresti. In scara unui bloc din Sectorul 6, o femeie ar fi fost stropita cu benzina și i s-ar fi dat foc. „In urma deplasarii la fața locului, polițiștii au constatat ca cele sesizate se confirma. Totodata, aceștia au procedat la stingerea focului cu…

- O brașoveanca, in varsta de 30 de ani, a consumat droguri alaturi de un barbat, insa s-a speriat de halucinațiile pe care i le-au provocat substanțele interzise, a fugit și s-a oprit la poliție.Cei doi au consumat droguri intr-o zona limitrofa, unde au ajuns pentru a „purta diverse discuții”, precizeaza…