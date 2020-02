Stiri pe aceeasi tema

- Turcia este pregatita sa riste o criza militara cu Rusia pentru a evita o alta criza de refugiati „la domiciliu” si pentru a preveni colapsul strategiei sale siriene. In acest sens, Ankara pariaza ca Moscova nu este pregatita pentru o astfel de criza si va incerca sa poarte discutii diplomatice inainte…

- Fortele turce au atacat 54 de tinte din regiunea Idlib, din nord-vestul Siriei, si a "neutralizat" 76 de soldati ai regimului de la Damasc, a anuntat ministrul Apararii de la Ankara, potrivit Haaretz.Atacul vine dupa ce luni Turcia a anuntat ca bombardamente siriene au ucis 5 soldati in Idlib. Ulterior,…

- Rusia a declarat luni ca militari turci au fost atacati de fortele guvernamentale siriene pentru ca Moscova nu a fost atentionata cu privire la operatiunile Turciei in regiunea Idlib din nord-vestul Siriei, informeaza Reuters, citand Ministerul Apararii rus, potrivit Agerpres. Totodata, potrivit…

- Turcia ar putea lansa o noua operațiune militara in provincia Idlib, aflata in nord-vestul Siriei, daca situația nu va fi rezolvata in curand, a avertizat vineri președintele turc Recep Tayyip Erdogan, relateaza site-ul agenției Reuters, poteivit Mediafax.Forțele armate ale președintelui sirian…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a acuzat miercuri Moscova de nerespectarea acordurilor incheiate cu Ankara cu privire la nord-vestul Siriei, unde avioane siriene si ruse si-au intensificat bombardamentele, informeaza AFP si Reuters. 'Am incheiat acorduri cu Rusia. Daca Rusia respecta aceste…

- ”Un armistitiu a fost instituit in zona de dezescaladare de la Idleb, conform unui acord cu partea turca” incepand de joi de la ora 11.00, a anuntat joi seara intr-un comunicat Centrul rus pentru Reconciliere in Siria, fara sa faca alte precizari.In pofida unui armistitiu anuntat in august,…

- Riscul unei internationalizari a conflictului din Libia provoaca un freamat diplomatic fara precedent, de la inceputul, in aprilie, al ofensivei maresalului Khalifa Haftar, cel mai puternic om din estul Libiei, impotriva orasului Tripoli, sediul Guvernului de Uniune Nationala (GNA), relateaza AFP,…

- Patru civili, printre care un copil, au fost ucisi sambata in satul Al-Bara, iar intr-un sat vecin au murit alti doi civili, inclusiv un copil. Printre victime figureaza si cinci civili, printre care trei copii, decedati in urma bombardamentelor aviatiei siriene asupra unui sat din sudul Idlib,…