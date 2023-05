Vantul puternic a facut ravagii in București. In zona Parcului Herastrau, un copac de mari dimensiuni a cazut peste pietoni și mașini. La cea mai mica adiere de vant s-au rupt copacii, oamenii fiind in pericol. Proasta administrare a ALPAB și a Primariei Capitalei pune in pericol vieți. Oameni omorați de caini, oameni mor din cauza copacilor cazuți Nicușor Dan, trezește-te!. A venit momentul sa iți demisia! Cați oameni trebuie sa mai moara ca sa ințelegi ca ești un impostor imbecil și impotent?! WhatsApp-Video-2023-05-19-at-17.31.45-1 Descarca The post Furtuna face ravagii, in București. In Herastrau,…