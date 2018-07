Furtuna Chris a devenit uragan de categoria 2

Chris, al doilea uragan format in anul 2018 in Oceanul Atlantic, a sporit in intensitate fiind inclus in categoria 2 pe scara Saffir-Simpson, iar in cursul diminetii de miercuri fenomenul s-ar putea inteti, conform Centrului National pentru Uragane (NHC) din Statele Unite, citat de Reuters.



Uraganul Chris se afla la circa 390 kilometri est-sud-est de Cape Hatteras din Carolina de Nord, rafalele sustinute de vant atingand viteza maxima de 165 kilometri pe ora, a informat NHC in cel mai recent buletin emis la ora 3:00 GMT.



Potrivit prognozelor, intensitatea uraganului Chris…