- Un tanar de doar 19 ani a dat o spargere la un centru comercial din Timișoara de unde a furat un bancomat de cryptomonede. A fugit apoi cu prada in Arad, unde a ingropat o parte din bani. A fost prins insa de polițiști la doar o zi dupa comiterea furtului.

- Accident teribil, sambata dupa amiaza, pe șoseaua naționala dintre Timișoara și Arad. Doi oameni au murit arși de vii. otrivit primelor informații, șoferul autoturismului era din Fiscut și avea 19 de ani, iar pasagerul de pe scaunul din dreapta era o femeie in varsta de 45 de ani, din Arad. In momentul…

- Un tanar in varsta de 26 de ani a murit, iar alte trei persoane au fost ranite, dupa un accident care a avut loc in noaptea de luni spre marți pe Autostrada A1, intre Timișoara și Arad. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Licitația pentru reabilitarea sectoarelor de cale ferata Timișoara – Ronaț Triaj și Ronaț Triaj – Arad a atras 11 oferte, a anunțat ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu. Firma caștigatoare va lucra la 76 km de cale ferata, pe care se va putea circula la finalul investiției cu viteze de pana la…

- Magazinul JYSK, retailer-ul scandinav de mobila, decorațiuni și textile pentru casa, și-a deschis astazi, 17 februarie 2022, porțile spre publicul larg și in Municipiul Aiud. Localnicii au primit cu mult interes sosirea acestui lanț celebru in orașul lor, dovada fiind coada care s-a format la ușa magazinului,…

- Un tanar de 23 de ani va sta inchis timp de 30 de zile dupa ce a poftit la telefonul altcuiva. In data de 26 ianuarie, polițiștii Secției 4 Timișoara l-au identificat pe tanarul banuit de comiterea infracțiunii de „talharie calificata” din 19 ianuarie. Intrucat se sustragea urmaririi penale, pe numele…

- „Fapta a fost comisa in timp ce persoana vatamata se afla in fata unei unitati bancare din Lupeni si intentiona sa introduca in portmoneu banii pe care tocmai ii ridicase de la bancomat, prejudiciul fiind in valoare de 500 de lei", a informat, joi, IPJ Hunedoara.In cauza, politistii au intocmit un dosar…

- Ordonanța de reținere pe numele unui taximetrist in varsta de 41 de ani, la Timișoara. El este cercetat penal pentru lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice dupa ce a luat la bataie un tanar implicat intr-un accident de circulație. Taximetristul nu avea nicio legatura cu accidentul.