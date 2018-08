Funeraliile Arethei Franklin vor avea loc pe 31 august, la Detroit

Funeraliile Arethei Franklin vor avea loc pe 31 august, in orasul sau natal Detroit, dupa doua zile in care publicul ii va putea aduce un ultim omagiu, au anuntat vineri media locale citand familia artistei, relateaza AFP. Ceremonia va avea loc intr-un templu protestant, in prezenta familiei si a apropiatilor ‘Reginei Soul’, au relatat WDUV si Detroit Free Press. In 60 de ani de cariera, cea pe care toata lumea o numea ‘Aretha’ a influentat mai multe generatii de artisti prin intermediul unor hituri planetare precum ‘Respect’ (1967), ‘Natural Woman’ (1968) sau ‘I Say a Little Prayer’ (1968). Orasul…