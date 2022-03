Fundația Vodafone România investește 650 de mii de lei pentru nou-născuții Caransebeșului CARANSEBEȘ – Fondurile sunt destinate dotarii Secției de Neonatologie, care a trecut printr-un amplu proces de renovare, primul de asemenea anvergura de cand s-a inființat secția, adica de jumatate de secol! In țara cu cea mai mare mortalitate infantila din Uniunea Europeana, nu mulți sunt cei care realizeaza ca o secție de neonatologie intr-un spital este vitala. Și mai puțini sunt cei care intind o mana de ajutor catre aceste secții, acolo unde sunt ingrijiți nou-nascuții in primele lor ore de viața. Fundația Vodafone este unul dintre acești „și mai puțini”. Fondul de finanțare „Viața pentru… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Bebelusii din Oltenia care au nevoie de terapie intensiva dupa nastere vor avea sanse mai mari de recuperare datorita unei investitii de peste 1 milion de lei pentru dotarea Sectiei de Neonatologie a maternitatii Filantropia din Craiova. Proiectul este implementat de Asociația „Dincolo de Azi” si finanțat…

- 40 de ani este o etapa esențiala in viața unui barbat. Ea corespunde aproximativ jumatații mediei de viața a acestuia. In Romania, speranța de viața este de 74,2 ani pentru barbați și de 78,4 ani pentru femei, potrivit celui mai recent raport al Starii sanatații in Uniunea Europeana, dat publicitații…

- CARAȘ-SEVERIN – Senatorul Ion Mocioalca pledeaza pentru implementarea acelor masuri benefice vieții cetațenilor! „Partidul Social Democrat ramane alaturi de romani, iar masurile propuse vor fi pentru a li se asigura un trai cat mai bun. In Romania, un barbat ajuns la pensie mai traiește sanatos 6 ani…

- In cazul in care o persoana decide sa munceasca pana la 70 de ani (chiar si pe baza de voluntariat, cum a propus Florin Citu), in medie, ii mai raman patru ani de pensie. Barbatii ar prinde 6 luni, femeile 8 ani. „Speranta de viata in Romania a scazut semnificativ din cauza COVID-19 si este cu mult…

- Cinci barbati din judetul Sibiu au fost retinuti de politistii din Alba pentru ca ar fi sustras cabluri din reteaua de telefonie si internet, de pe o distanta de peste 1,2 kilometri, cauzand astfel societatii comerciale furnizoare de servicii de telecomunicatii un prejudiciu in valoare de peste 50.000…

- Purtatorul de cuvant al PSD, senatorul Radu Oprea a scris, miercuri, intr-o postare pe Facebook, de ce nu poate fi majorata varsta de pensionare in Romania „De ce nu poate crește varsta de pensionare in Romania? Prima știre șocanta este ca anul trecut speranța de viața a scazut cu 1,4…

- Fondurile europene nerambursabile pentru inlocuirea conductelor vechi de termoficare, aproape 300 de milioane de euro, sunt la un pas de a fi pierdute, susține fostul primar general Gabriela Firea. „ Nicușor Dan nu a mișcat un deget din ziua in care a ajuns primar”, adauga ea. „Strigator la cer! Bucureștiul…

- "Strigator la cer! Bucureștiul risca sa piarda o șansa financiara unica, in timp ce mii de familii ingheața in case! Fondurile europene nerambursabile pentru inlocuirea conductelor vechi de termoficare, aproape 300 de milioane de euro, sunt la un pas de a fi pierdute! Nicușor Dan nu a mișcat un deget…