- R'Bonney Gabriel din Statele Unite a fost incoronata a 71-a Miss Univers, sambata seara. Ea este prima filipino-americana care obtine acest titlu. La concursul de la New Orleans, ea le-a invins in finala pe Amanda Dudamel din Venezuela si Andreina Martinez din Republica Dominicana. Concursul a avut…

- Pasagerii ar trebui sfatuiti sa poarte masti in situatii cu risc ridicat, precum zborurile pe distante lungi, a declarat Catherine Smallwood, coordonatoarea departamentului pentru situatii de urgenta din cadrul OMS Europa, potrivit Agerpres.Potrivit oficialului OMS, acesta ar trebui sa fie o recomandare…

- In timp ce mai multe tari iau masuri in privinta calatorilor din China, in fata cresterii numarului de cazuri in aceasta tara dupa decizia autoritatilor de a relaxa politica stricta „zero Covid”, o noua subvarianta de a tulpinii Omicron provoaca ingrijorare peste Atlantic, in Statele Unite, scrie…

- Persoanele care calatoresc din China cu destinatia Franta sau Marea Britanie vor trebui sa prezinte un test de COVID negativ la plecare, au anunțat vineri oficialii celor doua state europene, citați de Reuters. Calatorii din China care merg in Franța vor trebui sa aduca dovada unui test negativ cu cel…

- Statele Unite iau in considerare sa testeze apa reziduala din avioanele pe rute internationale pentru a detecte eventuale variante noi de COVID-19, in contextul in care numarul infectarilor creste in China. Experti in sanatate din Marea Britanie estimeaza ca in prezent 9.000 de persoane mor zilnic in…

- Sebastian Dobrincu este concurent la „Survivor Romania” 2023. Antreprenor și artist, el este deja cunoscut de telespectatori de la emisiunea „Imperiul Leilor”. Premiul cel mare l-a determinat sa participe la aceasta competiție. In ianuarie va incepe „Survivor Romania”, iar PRO TV a anunțat deja care…

- Uniunea Europeana trebuie sa evite „drumul alunecos” al protecționismului, pe masura ce intra intr-o confruntare industriala cu Statele Unite, a declarat miercuri președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, intr-un interviu pentru publicația Politico . „Intram intr-un razboi al subvențiilor?…

- Jackpotul loteriei americane Powerball a urcat pana la 1,9 miliarde de dolari – un nou record mondial. Marele premiu nu a mai fost caștigat de 40 de extrageri. Precedentul jackpot care a stabilit un record mondial a fost inregistrat in anul 2016, cand marele premiu de 1,59 miliarde de dolari a fost…