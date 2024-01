Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Prahova este asteptat sa se pronunte, joi, cu privire la contestatia depusa de functionara care se ocupa de urbanism la Primaria Gura Vadului si care a fost inculpata sub acuzatia ca emis certificat de atestare a edificarii constructiilor din complexul turistic, fara a verifica daca acestea…

- Instanța a luat o noua decizie in cazul funcționarei care a emis avizele de urbanism pentru extinderea construcțiilor la Ferma Dacilor. In urma cu o seara a fost eliberata, iar acum Judecatoria Ploiești a decis sa o aresteze preventiv pentru 30 de zile.

- Oamenii legii continua sa ia masuri in cazul Fermei Dacilor. Dupa ce primarul și fostul primar din Gura Vadului au fost plasați sub control judiciar, oamenii legii au luat masuri și in cazul altei persoane. Funcționara care a emis avizele de urbanism pentru extinderea pensiunii Ferma Dacilor a fost…

- Functionara a indeplinit responsabilitati in domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului si este acuzata de fals intelectual si abuz in serviciu, arata sursele indicate.Actualul și fostul primar al comunei Gura Vadului au fost duși, miercuri, cu mandat la sediul Parchetului de pe langa Tribunalul…

- Ultima ora! O functionara de la Primaria Gura Vadului, retinuta in dosarul Ferma Dacilor (surse)O functionara a Primariei Gura Vadului a fost retinuta, miercuri, in dosarul Ferma Dacilor, au precizat, pentru AGERPRES, surse judiciare. Potrivit acestora, femeia a fost dusa la audieri la sediul…

- Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Tribunalul Prahova, „la data de 31 decembrie 2023, in dosarul privind incendiul care a avut loc la data de 26 decembrie 2023 la Complexul turistic „Ferma Dacilor” din localitatea Tohani, comuna Gura Vadului, judetul Prahova, s-a dispus extinderea urmaririi…

- UPDATE Cornel Dinicu, cel care este cunoscut drept patron al Fermei Dacilor, dar si cei doi administratori ai complexului au fost reținuți. Fostul si actualul primar ai comunei Gura Vadului, dar si un functionar al administratiei locale sunt vizati de perchezitiile efectuate, marti, de Parchetul de…