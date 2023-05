Funcție nouă pe WhatsApp: posibilitatea de a edita mesajele în 15 minute de la trimitere WhatsApp ofera utilizatorilor una dintre cele mai asteptate functii ale sale, abilitatea de a edita mesaje, functia urmand sa fie disponibila la nivel global in urmatoarele saptamani, informeaza Reuters. „Pentru momentele in care gresesti sau pur si simplu te razgandesti, poti acum sa editezi mesajele trimise pe WhatsApp”, a anuntat luni aplicatia de mesagerie detinuta […] The post Funcție noua pe WhatsApp: posibilitatea de a edita mesajele in 15 minute de la trimitere appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Compania ucraineana Energoatom a anuntat, luni, ca exista o pana de curent la centrala nucleara de la Zaporojie dupa ce un oficial numit de Rusia a afirmat ca centrala a comutat pe alimentare standby si de urgenta, relateaza Reuters. „Da, ne confruntam cu cea de-a saptea pana de curent de la inceputul…

- Ministerul rus al Apararii a declarat ca a trimis luni un avion de vanatoare pentru a impiedica avioanele de patrulare franceze și germane sa intre in spațiul sau aerian deasupra Marii Baltice, dupa ce le-a detectat zburand spre Rusia, relateaza Reuters, citata de The Guardian. Rusia a declarat ca zborurile…

- Cel putin 26 persoane au murit in urma unei coliziuni intre un minibuz si un TIR pe o autostrada, in statul mexican Tamaulipas, anunta autoritatile locale, relateaza Reuters si AFP. Accidentul a avut loc duminica, pe o autostrada care asigura o legatura intre orasele Hidalgo si Zaragoza, in sudul acestui…

- Un detinut de la Penitenciarul Codlea a evadat marti, dar a fost prins de echipajele de politie in scurt timp. ”In jurul orei 11.37, politistii brasoveni au fost sesizati de catre angajati ai Penitenciarului Codlea cu privire la faptul ca un barbat, in varsta de 32 de ani, persoana detinuta in regim…

- Noua persoane au fost ucise si cel putin alte sapte au fost ranite sambata, in urma unui atac armat comis in afara mall-ului aglomerat Allen Premium Outlets, aflat la 40 de kilometri de Dallas, iar suspectul este mort, conform informatiilor furnizate de politie, informeaza duminica Reuters, citata de…

- Belarus a explicat marti, 28 martie, motivele pentru care a decis sa gazduiasca arme nucleare tactice ruse pe teritoriul sau, conform Reuters.Potrivit sursei citate, Belarusul susține ca a fost nevoita sa recurga la aceasta decizie ca urmare a anilor de presiuni din partea Statelor Unite si aliatilor…

- The Council of Europe’s commissioner for human rights on Monday urged Britain‘s parliament to block a new law to tackle illegal immigration, saying it created “clear and direct tension” with fundamental standards, according to Reuters. British Prime Minister Rishi Sunak has made tackling the arrival…

- Poland has broken up a Russian espionage network operating in the country and detained nine people it says were preparing acts of sabotage and monitoring rail routes to Ukraine, the interior minister said on Thursday, according to Reuters. An ally of Ukraine and hub for deliveries of weapons to Kyiv’s…