- Incendiile catastrofice din Australia sunt, in principal, cauzate de seceta si caldura extrema, insa zeci de oameni sunt vinovati direct de o parte dintre ele, au transmis oficialii, scrie news.ro Citeste si Fumul provocat de incendiile din Australia ar putea face inconjurul lumii Politia…

- „Sateliti ai Administratiei Nationale a Oceanelor si Atmosferei din SUA arata ca fumul, deja vizibil in Chile si Argentina, este pe cale sa dea ocol Pamantului”, a declarat la o conferinta de presa purtatoarea de cuvant a OMM, Clare Nullis. Incendiile din Australia au provocat moartea…

- Norul de fum provocat de incendiile de vegetatie din Australia a parcurs peste 12.000 de kilometri deasupra Oceanului Pacific, tocmai pana in Chile si Argentina, potrivit unui anunt facut de agentiile meteorologice ale celor doua tari din America de Sud.

- Situatia este in continuare extrem de grava in Australia. Ploaia care a venit zilele trecute nu a ameliorat situatia aproape deloc, iar fumul provocat de incendii a traversat Pacificul și a ajuns in Chile și in Argentina. Intre timp bilantul victimelor a ajuns la 25.

- Incendiile de vegetatie din Australia au scapat de sub control. Numarul mortilor a ajuns la 23, iar peste 500 de milioane de animale au murit. Incendiile se vad din spațiu. In statul Victoria 21 de persoane sunt in continuare disparute, in scadere de la 28 raportate vineri. „Numarul deceselor la nivel…

- Pe insula Kangaroo din sudul Australiei, un loc popular de vacanța din apropiere de coasta, doua persoane au murit. Astfel, in aceasta saptamana, la nivel national, numarul victimelor a crescut la 12. De asemenea, in statul Victoria 21 de persoane sunt in continuare disparute, in scadere de…

- Doua persoane au murit în urma incendiilor de vegetatie care au iesit sâmbata de sub control pe coasta de est a Australiei, alimentate de temperaturile în continua creștere și vânturile puternice, pompierii intervenind pentru a salva vieți și proprietați, potrivit Mediafax care…

