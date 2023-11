Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii SIC, impreuna cu cei ai Secției 5 Rurala Arad, au depistat ieri un barbat de 24 de ani, din Șicula, care se sustrase de la executarea unei condamnari de zece ani si patru luni pentru infractiunile de trafic de minori și viol. Condamnarea era emisa pe numele acestuia de catre magistrații Tribunalului…

- Inspectoratul de Poliție Județean Arad informeaza ca, in dupa-amiaza zilei de 16 noiembrie, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, impreuna cu polițiștii Secției 5 Rurala Arad,... The post Condamnat pentru trafic de minori și viol, prins de polițiștii aradeni appeared first on Special Arad…

- Politistii din Arad au fost prezenti in efective marite in cursul noptii trecute pe strazile municipiului de pe Mures. Autoritatile au verificat cluburile si barurile din zona centrala si pe pe strandul Neptun. De asemenea numeroase sanctiuni au venit si pentru conducatorii auto, unii dintre ei avand…

- Polițiștii din Lipova au depistat și reținut un barbat pe numele caruia era emis un mandat de urmarire internaționala. „La data de 15 octombrie, polițiștii Orașului Lipova, cu sprijinul Serviciului de Investigații Criminale, au depistat un barbat de 34 de ani, din Arad, pe numele caruia, autoritațile…

- Fostul primar al Sectorului 6, Cristian Poteraș, a fost oprit in trafic, duminica, pentru ca depașise regimul legal de viteza. Polițiștii au aflat ca fostul edil avea și permisul suspendat.

- Un barbat de 31 de ani fara permis de conducere a fost oprit de polițiștii rutieri pe o strada din Sectorul 2 din Capitala. Testat, barbatul a reieșit a fi și drogat.Polițiști din cadrul Brigazii Rutiere au oprit, in noaptea de vineri spre sambata, pe o strada din Sectorul 2 o mașina la volanul caruia…

- Un barbat urmarit național pentru proxenetism și trafic de persoane a fost prins de polițiști pe strada Nicu Enea din Bacau. Pe 21 septembrie, o patrula de poliție din cadrul Secției 2 Poliție Bacau a depistat pe strada Nicu Enea din municipiu, un barbat, de 32 de ani, care figura in bazele de date…

- Un barbat, in varsta de 32 de ani, ceste cercetat penal dupa ce a fost prins, in trafic, la volanul unui autoturism neinmatriculat. „La data de 13 septembrie a.c., in jurul orei 18:30, polițiștii din cadrul Secției 6 Poliție Rurala Gavojdia, au oprit pentru control pe DJ 584, in localitatea…