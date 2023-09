Stiri pe aceeasi tema

- Timp de trei zile, la București, medici de renume participa la cea de-a 11-a intalnire FUE EUROPE. O serie de conferințe și workshop-uri au fost gandite pentru a veni in ajutorul medicilor in direcția perfecționarii tehnicilor de transplant de par. In plus, in cadrul evenimentului vor fi prezentate…

- Romgermed se poate mandri ca face parte din piața serviciilor medicale din Romania care ofera astfel de facilitați, unde scopul este promptitudinea și profesionalismul pentru fiecare pacient in parte.Dovada stau performațele cu care a incheiat anul financiar 2022, cu o creștere impresionanta de 15%.”Politica…

- In kilometrul 0 al Iașiului, Parc Palas Mall (pe 9-10 septembrie) se striga adunarea la DISKOteka Festival 2023 a unora dintre cei mai reprezentativi artiști ai anilor ‘80-’90, la nivel global. Kaoma, SNAP!, Ice MC, Fun Factory, East 17, Fab Morvan (Milli Vanilli) ori clasicii Saragossa Band, Mauro,…

- Primaria Capitalei anunta o serie de manifestari distractive care vor avea loc, duminica, in Gradina Zoologica, de Ziua Internationala a Gradinilor Zoologice si Parcurilor si Ziua Internationala a Leilor.”Administratia Gradina Zoologica Bucuresti organizeaza duminica, 6 august, cu ocazia Zilei Internationale…

- In urma unui furt soldat cu pagube in valoare de 10.000 de lei, dintr-un camin al Universitații din București, ASUB i-a transmis conducerii instituției o serie de plangeri referitoare la camine. Printre problemele invocate de catre asociație, se gasesc: personalul dezinteresat, accesul nerestricționat…

- Cele doua companii energetice implicate in operarea sistemului hidroenergetic si de navigatie de la Portile de Fier, Hidroelectrica (Romania) si EPS (Serbia), au discutat la Bucuresti despre o serie de lucrari derulate la baraj, inclusiv pentru reabilitarea ecluzei HE Djerdap II si pentru protectia…

- „Valurile Inteligenței Artificiale” cuprinde o serie de sesiuni de lucru transmise live, de la Nuba din Mamaia București, 30 iunie 2023 – Termene.ro, platforma de business intelligence din Romania, care integreaza date analizate cu ajutorul inteligenței artificiale despre companii, lanseaza „Valurile…

- Olguta Vasilescu s-a dezlantuit verbal asupra criminalului de 17 de ani din Gradina Botanica in cadrul sedintei de consiliu care s-a finalizat in urma cu putin timp in urma. „Este un psihopat, un criminal in serie(…)A premeditat aceasta crima. Am vazut tot felul de speculatii ca se cunosteau, am vazut…