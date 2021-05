Fructele de mare – care sunt delicatesele din mare și cum se consumă Fructele de mare, denumirea plastica pe care o poarta in gastronomie micile animale marine, sunt o adevarata delicatesa in sezonul estival. Profita ori de cate ori mergi pe litoral sa te bucuri de beneficiile pe care ți le ofera fructele de mare. Fructele de mare sunt de fapt mici animale pescuite din mare sau din ocean, cu o carne delicioasa și cu o savoare specific marina. Creveții, scoicile, calamarii, langustele sau caracatițele sunt denumite fructe de mare și pot fi consumate și in zilele de post. Carnea lor plina de fibre și mușchi conține grasimi sanatoase, acizi grasi Omega 3, minerale… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

