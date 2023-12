Fraudă cu fonduri destinate tinerilor fermieri din diasporă. Anchetă la Parchetul European Patru romani sunt acuzați de Parchetul European (EPPO) de frauda cu fonduri destinate tinerilor fermieri din diaspora, un program derulat prin intermediul AFIR. In acest caz este vorba de frauda, iar in loc ca aceste fonduri sa-i ajute pe tinerii fermieri care locuiesc in strainatate sa revina la munca in sectorul agricol din Romania, ele se pierd acum. Pentru a avea acces la acest sume, candidatii trebuiau sa ateste ca au avut un loc de munca in agricultura, veterinar, sectorul agroalimentar sau in economia agrara, in afara granitelor Romaniei, de cel putin trei luni, in ultimii doi ani. In cazul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

