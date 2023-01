Stiri pe aceeasi tema

- Frații Tate au primit astazi sentința din partea judecatorilor din cadrul Curții de Apel București, iar potrivit surselor Antena 3 CNN, aceștia vor ramane in arest, dupa ce judecatorii le-au respins toate contestațiile formulate de avocați. Andrew și Tristan Tate au ajuns astazi dimineața in fata judecatorilor…

- Frații britanici Andrew și Tristan Tate,arestați in Romania pentru trafic de persoane, sunt greu de reabilitat. Psihologul criminalist Tudorel Butoiu a explicat ca cei doi au exploatat o suferința și, cat timp au fost in libertate, au facut parada de manej, dar, ca orice infractor, puși in fața…

- Dupa cum redacția Playtech Știri deja a scris, frații Tate au fost arestați pentru 30 de zile și puși sub acuzarea de trafic de persoane. In urma cu trei zile DIICOT anunța sechestrul pus pe mașinile de lux deținute de cei doi, precum și asupra unor imobile deținute de Andrew și Tristan Tate in Romania.…

- Procurorii DIICOT au pus sechestru pe toata averea fraților Andrew și Tristan Tate, mai exact pe casa și mașinile acestora. In casa pe care anchetatorii au pus sechestru, cei doi milionari ar fi sechestrat șase tinere și le-ar fi exploatat. Frații Andrew și Tristan Tate insa se afla in arest.

- Frații Tate au intrat in atenția presei in urma cu ceva vreme, datorita stilului de viața pe care il duceau, dar și prin prisma relațiilor pe care le-au avut cu diverse dive din showbiz-ul romanesc. Milionarii au cucerit femei frumoase și celebre din Romania, iar poveștile lor de dragoste au fost indelung…