Pe langa Luca Ene au mai murit Anca Gavrila (20 de ani) și Victor Dinicu (11 ani). Așa cum au anunțat deja cei de la CSA Steaua, Luca Ene era legitimat la CSA Steaua și evolua pentru echipa U17 a Stelei. Oficialii clubului au decis, indurerați, sa se implice in funeraliile tanarului fotbalist și, impreuna cu familia, au considerat ca e necesar un gest. Gestul facut de CSA Steaua pentru Luca Ene, copilul mort la Ferma Dacilor Mai exact, Luca Ene va fi inmormantat cu o minge de fotbal , pe care a iubit-o pana in ultima clipa. ”Durerea e fara margini, cuvintele sunt de prisos in asemenea momente.…